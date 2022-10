Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ thiếu tá công an say xỉn lái xe gây va chạm giao thông

TPO - Nữ thiếu tá công an có dấu hiệu say xỉn, điều khiển ô tô va chạm với xe máy rồi lùi xe vào ô tô đỗ bên đường. Công an huyện Đak Đoa cho biết đang đợi kết quả vụ va chạm giao thông và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 29/10, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương giao Nguyễn Viết Xuân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 28/10, ô tô biển số 81A-055.20 do T.T.L. (SN 1984, thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa) cầm lái, lưu thông trên đường Hùng Vương. Khi đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Viết Xuân, xe ô tô nêu trên va chạm với xe máy biển số 81P1-218.21 do Trần Quốc Th. (trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe chị L. tiếp tục lùi vào ô tô 81A-097.21 của chị Phan Ngọc Th. (SN 1982, TP.Pleiku). Vụ va chạm giao thông này làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông. Theo hình ảnh clip người dân quay lại vụ việc, nữ thiếu tá có dấu hiệu say xỉn, ói mửa cả ra người. Một lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa xác nhận, thiếu tá T.T.L. đang công tác tại đơn vị. Công an huyện Đak Đoa cho biết đang đợi kết quả vụ va chạm giao thông nêu trên từ Công an TP.Pleiku và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tiền Lê