Sau sáp nhập, Bắc Ninh dự kiến chi hơn 8.000 tỷ đồng an sinh xã hội

TPO - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, tỉnh Bắc Ninh dự kiến dành hơn 8.000 tỷ đồng thực hiện chính sách an sinh xã hội sau hợp nhất tỉnh, nâng cao đời sống người dân.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, sau khi hợp nhất tỉnh Bắc Ninh (cũ) và Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh sẽ ưu tiên về vấn đề an sinh xã hội.

Dự kiến từ đầu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu thực hiện chính sách an sinh xã hội tốt nhất trên toàn tỉnh. Dự kiến, số tiền để thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với trước khi sáp nhập tỉnh. Tổng số tiền tỉnh Bắc Ninh chi cho an sinh xã hội dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng/năm.

“Sau khi hợp nhất tỉnh, một trong những ưu tiên hàng đầu và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh là tập trung cho an sinh xã hội, đặc biệt là những người yếu thế, trẻ em, người già. Tỉnh Bắc Ninh chăm lo tốt nhất cho cuộc sống người dân”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sau khi hợp nhất tỉnh Bắc Ninh (cũ) và tỉnh Bắc Giang, nếu hai tỉnh có cùng chính sách về an sinh xã hội thì lựa chọn chính sách có mức cao hơn; trường hợp chính sách an sinh xã hội một tỉnh có và một tỉnh không có thì áp chung chính sách an sinh xã hội chung trên toàn tỉnh Bắc Ninh (mới).

Theo đó, có 6 nhóm chính sách lựa chọn văn bản quy định tốt hơn để áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới. Cụ thể, quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Quy định chính sách hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quy định chính sách điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Hai nhóm chính sách của tỉnh Bắc Ninh (cũ) để áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới. Đó là, quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm và quy định hỗ trợ chương trình “Sữa học đường”.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh họp bàn để đề nghị HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét và thông qua nghị quyết một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.