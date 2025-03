Sau khi lên đỉnh, giá vàng nhẫn bất ngờ 'quay xe'

TPO - Sáng nay (7/3), giá vàng trong nước bất ngờ giảm sau khi tăng mạnh vào chiều qua. Giá vàng nhẫn từ đỉnh về lại sát mốc 93 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 90,7 - 92,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đưa mức giá bán ra vàng miếng SJC về mức 92,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm vài trăm nghìn đồng/lượng sau khi tái lập mốc kỷ lục 93,4 triệu đồng/lượng vào chiều qua. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 91,6 - 93,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra so với chiều qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá nhẫn tròn 91,5 - 93 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.911 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh từ đầu năm đến nay theo giá vàng thế giới.

Số liệu vừa được Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố ngày 6/3 cho thấy, tính đến ngày 28/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.898 USD/ounce, tăng 6,92% so với tháng 1.

“Trong tháng 2, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn. Cùng với đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa dự trữ và bảo vệ tài sản trước biến động tiền tệ”, Cục Thống kê cho hay.

Trong nước, nhu cầu mua sắm vàng lấy may trong ngày Thần Tài sau Tết Nguyên đán tăng làm chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 4,72% so với tháng trước. Đồng thời, tăng 32,57% so với cùng kỳ năm trước; tăng 5,8% so với tháng 12/2024. Bình quân hai tháng đầu năm nay, chỉ số giá vàng tăng 30,84%.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.738 đồng/USD, giảm 12 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại ngân hàng thương mại giảm về quanh mức 25.270 - 25.660 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do tăng lên mức 25.785 - 25.885 đồng/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 35 đồng chiều bán so với sáng qua.