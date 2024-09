Sạt lở nghiêm trọng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân ở Nghệ An

TPO - Trước tình trạng sạt lở đất đe dọa sự an toàn của nhiều hộ dân, chính quyền xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã di dời 9 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến nước sông dâng cao gây ngập tuyến đường độc đạo đi vào trung tâm xã. "Đây là tuyến đường độc đạo nối từ quốc lộ 7 ở ngã ba Cây Chanh đi lên cầu Thành Nam (huyện Con Cuông). Một đoạn đường 500m bị ngập sâu hơn 1m. Chính quyền địa phương đã phải dựng hàng rào canh gác không cho người, các phương tiện trong và ngoài xã ra vào để đảm bảo an toàn", ông Quế nói và cho biết hiện tại trời đã tạnh mưa nhưng nước sông Lam vẫn đang lên nhẹ. Mưa lớn còn khiến khiến đất đá trên đồi bị sạt lở tràn vào 9 hộ dân ở xóm 2, xóm 4 xã Tam Sơn. Hai ngày qua, chính quyền xã Tam Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương di dời người và tài sản của 9 hộ dân này đến nơi an toàn. "Đêm qua lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ 9 hộ dân đến nơi an toàn. Tuy thời tiết đã tạnh mưa nhưng nước sông đang dâng lên. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Khi nào nước rút, không còn mưa, đảm bảo an toàn thì sẽ để cho các hộ dân về lại nhà", Chủ tịch xã Tam Sơn Nguyễn Văn Quế nói. Tại xã Châu Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An), hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên địa bàn xã. Mưa lớn đã khiến sạt lở đất và đe dọa sự an toàn của các hộ dân trên địa bàn xã Châu Khê. Trong đó, có 2 hộ dân đã bị đất đá sạt lở đến chân cột nhà. Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Châu Khê đã phối hợp với chính quyền địa phương đến di dời khẩn cấp 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng gồm gia đình ông Hoàng Văn Sơn và Kha Văn Cảnh (trú bản Bủng Xát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông). Hiện Đồn Biên phòng Châu Khê và chính quyền địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi tình hình để hỗ trợ, di dời người dân đến nơi an toàn. Tại xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), mưa lớn trong nhiều ngày qua đã khiến cầu tràn đi qua bản Xiêng Thù bị ngập. Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng dựng rào canh gác không cho người dân đi qua để đảm bảo an toàn. Khi nước xuống thấp, cơ quan chức năng đã căng dây và hỗ trợ khiêng xe máy cho người dân đi qua. Mưa lớn còn khiến đất đá sạt lở tràn vào nhà của gia đình ông La Văn Chiến. 2 hộ dân khác cũng bị đất đá sạt lở đe dọa sự an toàn. "Chúng tôi đã di dời tài sản và người trong gia đình ông Chiến đến nơi an toàn. 2 hộ dân khác cạnh đó tuy chưa bị ảnh hưởng nhưng chúng tôi đã vận động để di dời đến nơi an toàn", lãnh đạo xã Chiêu Lưu nói. Tại huyện Thanh Chương (Nghệ An), nước sông dâng cao cộng với mưa lớn đã khiến một số xã bị ngập lụt. Trong đó, có 3 hộ dân tại xã Thanh Hương nằm ở sát sông bị ngập sâu hơn 2m. "3 hộ dân này nằm sát sông và thường xuyên xảy ra ngập lụt. Hiện cả 3 hộ dân này đã được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình để có phương án đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Thanh Hương nói.

Ngọc Tú - Cảnh Huệ