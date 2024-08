Sạt lở liên tiếp hoành hành Bạc Liêu

TP - Chưa dứt tình trạng sụt lún, sạt lở sông ngòi kênh rạch, Bạc Liêu lại phải chịu tiếp cảnh sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê biển Đông, gây thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa người dân và công trình Nhà nước. Tình trạng này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại khiến chính quyền và người dân lo lắng.

Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khoảng 3 ngày nay. Theo thống kê ban đầu, có 2 đoạn sạt lở, kéo dài trên 100m, có đoạn sạt lở kéo dài, ăn vào chân đê. Vị trí này từng sạt lở năm 2023, sau đó tỉnh Bạc Liêu phải công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở.

Ngay sau sạt lở xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Ngô Vũ Thăng, cùng đoàn công tác của các sở ban ngành và lãnh đạo TP. Bạc Liêu đã đến kiểm tra thực tế. Tại buổi khảo sát, ông Thăng chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền TP. Bạc Liêu nhanh chóng thống kê mức độ thiệt hại, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và hạn chế người dân ra vào khu vực bị sạt lở.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các lực lượng Công an xã, Dân quân Tự vệ, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương bố trí lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý. Bên cạnh đó, nhanh chóng gia cố tạm thời khu vực sạt lở, hạn chế khả năng sạt lở lây lan, gây vỡ đê, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, sản xuất và đời sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới, khu vực bị sạt lở do không còn nhiều rừng phòng hộ nên khi triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, nguy cơ gió mạnh sẽ tiếp tục đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng hơn. “Dự báo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân. Vì vậy, về lâu dài cần có những giải pháp công trình và phi công trình để bảo vệ bền vững đê biển Đông”, ông Phong nói.

Trước đó, ngày 31/7, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, khảo sát để có hướng chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn. Theo thống kê, Bạc Liêu hiện có đến 4/7 huyện, thị, thành phố gồm TP. Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh, rạch... ở 36 điểm, làm thiệt hại 60 căn nhà của người dân.

Tại chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục sạt lở, gia cố các điểm đã bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở; làm nhanh các tuyến đường tạm để người dân có thể đi lại được. “Quan trọng là rà soát cụ thể từng nhà, nếu cần thiết sẽ xem xét di dời các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và giải quyết kịp thời chế độ theo quy định về an sinh xã hội, kiên quyết không để người dân ở tại các điểm sạt lở này. Nếu đủ điều kiện, tỉnh sẽ cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại vùng bị ảnh hưởng”, ông Hùng nói.