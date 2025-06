Sát giờ G, bỏ túi bộ bí kíp đu idol G-Dragon đỉnh chóp

Chỉ còn vài ngày nữa, siêu concert Kpop được mong đợi nhất mùa hè này - K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank sẽ chính thức diễn ra. Để một ngày đu idol đầu xuôi đuôi lọt, dưới đây là những điều bạn nhất định phải “gạch đầu dòng” ghi nhớ.

Nắm vững quy định của BTC

Bất kể sự kiện nào cũng sẽ có thông báo về các vật cấm, quy định chung được đăng tải vào trước ngày diễn ra. BTC Ravoluion Asia đã cập nhật loạt thông tin này từ sớm. Cụ thể, ngày 20/6 sẽ bắt đầu đổi vòng. BTC không yêu cầu CCCD hay xác minh chính chủ khi thực hiện đổi vòng cho vé QR Code. Vé mời thẻ cứng còn được bỏ qua bước đổi vòng. Tuy nhiên, trong ngày check-in vào sự kiện 21.6, bạn nhất định phải mang theo CCCD gắn chip để “điểm danh” qua cổng an ninh. Với những ai bất khả kháng không mang theo CCCD gắn chip, BTC sẽ có quầy hỗ trợ riêng cho trường hợp đặc biệt này, thực hiện đối chiếu bằng hộ chiếu, bằng lái xe, VneID…. Tuy nhiên, line này sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục check-in.

Đừng mang theo vật cấm nếu không muốn bị giữ lại lâu ở cổng check-in (như máy ảnh chuyên nghiệp, banner có yếu tố chính trị, vũ khí, vật sắc nhọn, ghế ngồi…). Kích cỡ túi được cho phép trong phạm vi cỡ 22x22cm. BTC có line riêng dành cho khán giả không mang theo túi xách rời - dĩ nhiên, đây sẽ là “các quạt” qua cửa nhanh nhất. Với những ai mang theo túi, sẽ có nhân viên soát túi và đi qua máy quét X-ray để đảm bảo không có vật cấm. Hãy mang chiếc túi gọn nhẹ nhất để không mất nhiều thì giờ kiểm tra.

Bảo mật tuyệt đối mã vé QR

BTC sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mã vé QR bị rò rỉ. Ngày 18/6, mã vé đã được gửi đến tài khoản mua. Vì thế, từ đó đến D-Day 21/6, bạn tuyệt đối đừng chuyển tiếp hay mở công khai mã QR quá lâu. Tại sân, hãy chỉ mở mã QR khi đã vào khu vực đổi vòng, check-in. Bởi nếu giữ màn hình sáng chứa mã vé đủ lâu trong lúc xếp hàng chờ hay nói chuyện, kẻ gian có thể lợi dụng thời cơ, chụp lại mã QR và nhanh chân đi đổi vòng/ check-in trước, cướp đi “tấm vé vàng” ngay trước mắt bạn.

Ngoài ra, bạn cũng cần bảo quản vòng tay thật kỹ sau khi đổi xong. Thông thường, BTC sẽ không hỗ trợ nếu bạn làm mất bởi rất khó để kiểm chứng. Vòng tay bị hư hại cũng là một trong những yếu tố khiến bạn mất thời gian hoặc khó qua cổng check-in.

Lên đồ xinh và chuẩn bị một bộ nhớ “giàu có”

Outfit đẹp là điều tất nhiên. Nhưng hãy chú ý, đừng “lồng lộn” quá vì BTC của K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank cấm trang phục cồng kềnh do có thể cản tầm nhìn của người xung quanh. Thời tiết tháng 6 ở Hà Nội dự kiến là nắng nóng và oi, nên bạn hãy mặc trang phục thoải mái nhất, dễ thấm mồ hôi. Bổ sung quạt cầm tay hoặc quạt điện mini (nếu được) để tranh thủ “phe phẩy” trong thời gian chờ, giải nhiệt và nhất là giữ cho lớp make-up “không bị chảy nền”.

“Các quạt” “đu idol” hãy đảm bảo phải luôn sạc đầy cho mọi máy điện thoại lẫn sạc dự phòng bạn mang đến concert. “Quay source” liên tục sẽ cực ngốn pin và dung lượng. Dọn dẹp bộ nhớ để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đắt giá nào từ đầu tiên đến cuối của G-Dragon cũng như loạt idol đình đám CL, DPR IAN, TEMPEST, tripleS mà VPBank cùng BTC Ravolution Asia đã nỗ lực mang đến Hà Nội lần này ở siêu concert K-Star Spark in Vietnam 2025 – Presented by VPBank.

Đến sớm x3 (Điều quan trọng nhắc lại 3 lần)

Hội “đu idol” hãy nhớ đến sớm ít nhất 1 tiếng trước giờ đóng cổng check-in. Nếu có thể đến sớm hơn một chút cũng ổn. Bởi trước giờ biểu diễn, sẽ có vô vàn hoạt động “đỉnh nóc” từ BTC và nhà tài trợ bên trong sân vận động.

Ngoài ra, các fandom của G-Dragon, TEMPEST, CL… đều cho chạy một loạt dự án chào mừng hoành tráng, chuẩn bị những phần quà “dưỡng thê” (số lượng giới hạn). Vì thế, để có dư thời gian chụp choẹt không bỏ lỡ bất kỳ chiếc xe bus dán hình hay booth “ngầu - xinh - yêu” nào, bạn hãy đến sớm.

Vì thời tiết mùa hè oi bức, các fan đến sớm hãy đảm bảo nạp đủ nước và ăn no trước khi đến sân. Yếu tố sức khỏe rất quan trọng vì chỉ một sơ suất, lơ là bản thân là bạn có thể phải bỏ ngang dù chỉ còn vài giờ nữa là gặp được thần tượng. Phía bên trong cổng sẽ có các khu vực bán nước, đồ ăn đến từ BTC và nhà tài trợ. Đừng ngại mở ví nếu bạn cần nạp năng lượng.

K-Star Spark in Vietnam 2025 - Presented by VPBank diễn ra vào ngày 21/6 với sự tham gia của G-Dragon, CL, TEMPEST, DPR IAN, triple S. Nhà tài trợ VPBank sẽ phát miễn phí lightstick của chương trình và có nhiều quà tặng cực xịn hàng auth cho những khách hàng tham gia chơi trò chơi tại khu vực gian hàng của ngân hàng tại sự kiện. Đặc biệt, khách hàng mua vật phẩm G-Dragon merchandise khi thanh toán bằng thẻ VPBank Visa sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, những khách hàng thanh toán sớm nhất bằng thẻ VPBank Visa sẽ được giảm ngay 200 ngàn đồng trên tổng giá trị đơn hàng. Sau khi ngân sách ưu đãi sớm kết thúc, khách hàng thanh toán sau vẫn tiếp tục được giảm 100 ngàn đồng. Mỗi fan sẽ được mua tối đa hai sản phẩm khác nhau. Khách hàng của VPBank cũng sẽ có cơ hội check-in nhanh chóng với line riêng tại sân vận động Mỹ Đình.