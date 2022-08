SAPUWA - Thương hiệu phát triển bền vững suốt 30 năm

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của SAPUWA ngay từ những ngày đầu thành lập.

SAPUWA luôn khát khao đem đến cho hàng triệu người Việt Nam được sử dụng những sản phẩm sạch, đạt chất lượng quốc tế, không thua kém bất kỳ một sản phẩm thương hiệu ngoại nhập nào trên thị trường với giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời cũng mong muốn chia sẻ cho bạn bè quốc tế về một sản phẩm tinh khiết thuần Việt.

Với sự nổ lực không ngừng nghỉ của toàn thể CB-CNV công ty, SAPUWA đã minh chứng sự phát triển bền vững thông qua chỉ số tăng trưởng doanh thu hằng năm. Được các tổ chức trong và ngoài nước công nhận là một trong những thương hiệu nước uống tinh khiết hàng đầu tại Việt Nam với các thành tích: Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương vàng & Cúp vàng Thực phẩm Chất lượng An toàn vì sức khoẻ cộng đồng, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Doanh nghiệp uy tín, Thương hiệu mạnh, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Thương hiệu Xanh bền vững, Doanh nghiệp điển hình sáng tạo…

Vậy yếu tố nào đã tạo nên sự phát triển bền vững của SAPUWA trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu từ người tiêu dùng ngày càng khắt khe đối với sản phẩm nước uống như hiện nay?

Nguồn gốc và chất lượng của SAPUWA

SAPUWA lấy từ nguồn nước ngầm sâu trong lòng đất tại nhà máy TP.HCM. Sau khi nước được qua hệ thống lọc, trải qua quy trình xử lý nước nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn sẽ cho ra những giọt nước tinh khiết nhưng có hàm lượng khoáng chất mang lại nhiều lợi ích đến sức khỏe như Natri, Kali, Magie…

Với tiêu chuẩn “nhà xưởng sạch”, SAPUWA đầu tư xây dựng nhà máy quy mô, dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ các nước tiên tiến trên thế giới, trang bị một phòng thí nghiệm riêng và các thiết bị được hiệu chuẩn hàng năm nhằm đảm bảo theo quy định của pháp luật và tính chính xác cao. Không dừng lại ở đó, những trang thiết bị hiện đại, tân tiến và mang lại chất lượng cũng như hiệu suất cao hơn thì luôn được đội ngũ R&D của SAPUWA cập nhật và áp dụng thường xuyên.

Đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp, quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ, áp dụng công nghệ tiệt trùng bằng khí Ozone, tia cực tím và qua nhiều hệ thống lọc siêu nhỏ, thương hiệu nước tinh khiết SAPUWA liên tục đạt các chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng: Chứng nhận An toàn thực phẩm ISO 22000:2018/HACCP, An toàn thực phẩm SQF2000 và chứng nhận sản phẩm chất lượng từ U.S. Army Public Health Center.

Các sản phẩm chính của SAPUWA

Trong nhiều năm nghiên cứu và phát triển SAPUWA đã cho ra đời nhiều sản phẩm nước tinh khiết.

• Nước tinh khiết SAPUWA bình 18,9L: Sản phẩm đầu tiên có thể kể đến là bình dành cho máy nóng lạnh hoặc bình có vòi rất tiện lợi dành cho công ty hoặc hộ gia đình.

• Nước tinh khiết SAPUWA chai 330ml: Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng có thể mang theo mình khi làm việc, giao lưu cùng bạn bè hay tập thể dục.

• Ngoài ra còn có thêm loại chai 500ml, chai 1,5 lít, chai 5 lít, chai 5 lít có vòi, chai 7lít, phù hợp với từng nhu cầu, mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng.

Tất cả sản phẩm đều được chứa trong vỏ chai PET nguyên sinh và PET nằm trong nhóm đầu tiên trong 7 loại nhựa được tái chế, thân thiện với môi trường. Sức khỏe của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường luôn là mục tiêu hàng đầu trong việc chọn lựa chất liệu trong sản xuất.

Đồng hành cùng các hoạt động xã hội

Ngoài sứ mệnh chăm sóc tốt nhất cho sức khoẻ người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng cao, SAPUWA còn tổ chức những hoạt động hướng đến cộng đồng. Nổi bật trong số đó là đồng hành các dự án Tiếp sức mùa thi trong nhiều năm liền, nhà tài trợ nước uống tinh khiết chính thức cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022, Quỹ học bổng Vừ A Dính, bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung Bướu, Terry Fox Run, tài trợ nước uống miễn phí cho các tổ chức xã hội từ thiện…

Đồng hành cùng người tiêu dùng trong 30 năm qua, SAPUWA trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn nỗ lực cùng SAPUWA nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đem đến những trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Hy vọng với sự chuyên nghiệp của toàn thể CB-CNV công ty, SAPUWA sẽ tiếp tục được đón nhận những ủng hộ, tin tưởng của tất cả người tiêu dùng với những kế hoạch phát triển trong tương lai.