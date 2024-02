Sắp thu hồi hơn 2.600ha đất nông nghiệp ở Hà Nội, trụ sở của Tân Hoàng Minh trên đất 'vàng' bị rao bán

TPO - Vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai; Doanh nghiệp địa ốc vẫn 'khát' dòng tiền; Ngân hàng rao bán khoản nợ liên quan 'đất vàng' trụ sở Tân Hoàng Minh; Hà Nội chuẩn bị thu hồi hơn 2.600ha đất nông nghiệp ở hai quận, huyện...là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai

Sau khi ban hành Thông tư số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41 ngày 30/12/2016 của quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, sáng 31/3 Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông cáo báo chí, khẳng định Thông tư 22 không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành (Luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư 2020, Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2024). Nhiều lãnh đạo ngân hàng thương mại cho hay, sau khi Thông tư 22/2023 có hiệu lực từ 1/7/2024, ngân hàng vẫn cho khách hàng vay tiền mua nhà với tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai. (Xem chi tiết)

Doanh nghiệp địa ốc vẫn 'khát' dòng tiền

Nhận định về sức khỏe của thị trường địa ốc thời gian tới, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng các doanh nghiệp trong ngành vẫn phải đối mặt với tình trạng "khát" tiền. Bởi lẽ, với đặc trưng vốn chủ sở hữu mỏng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào vốn vay. Trong khi đó, hai nguồn vốn lớn nhất là tín dụng ngân hàng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đều biến động mạnh thời gian qua. (Xem chi tiết)

Ngân hàng rao bán khoản nợ liên quan 'đất vàng' trụ sở Tân Hoàng Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tràng An (Agribank Tràng An) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ tính đến 31/12/2023 là 84,757 tỷ đồng (trong đó dư nợ gốc 71,52 tỷ đồng, lãi phải trả 13,237 tỷ đồng) liên quan đến "đất vàng" đặt trụ sở của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, tài sản bảo đảm cho khoản nợ này là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự Thật, số 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh). (Xem chi tiết)

Hà Nội chuẩn bị thu hồi hơn 2.600ha đất nông nghiệp ở hai quận, huyện

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND và Quyết định số 516/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh. Theo đó, kế hoạch thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai đối với đất nông nghiệp là 151,3ha, đất phi nông nghiệp hơn 105,7ha. Tại huyện Đông Anh, kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn huyện đối với đất nông nghiệp là hơn 2.517,8ha, đất phi nông nghiệp là 785ha. (Xem chi tiết)

Đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tổng hợp, thông báo danh mục những dự án đủ điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại tra cứu, xem xét cho vay theo đúng nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. (Xem chi tiết)

Người Việt Nam định cư nước ngoài được trực tiếp mua nhà, đất ở

Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 đã mở rộng quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trong đó, Luật Đất đai sửa đổi đã xác định rõ hơn người sử dụng đất là người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, cùng với quy định cụ thể, chi tiết mở rộng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai đối với 2 đối tượng này. (Xem chi tiết)

Thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai mới

Tại Điều 157 Luật Đất đai sửa đổi đã bổ sung thêm một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất so với quy định hiện hành, gồm: Đất để làm bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm; Sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt chuyên dùng; đất xây dựng công trình công nghiệp đường sắt; đất xây dựng công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ công tác chạy tàu, đón tiễn hành khách, xếp dỡ hàng hóa của đường sắt;

Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng nhà xưởng sản xuất; Sử dụng đất xây dựng công trình cấp nước sạch và thoát nước, xử lý nước thải tại khu vực đô thị và nông thôn; Sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an; Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. (Xem chi tiết)