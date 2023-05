Sắp khởi công dự án cao tốc nghìn tỷ ở Đồng Tháp

TPO - Ngày 10/5, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong - Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu chủ trì họp định kỳ về công tác triển khai dự án.

Theo báo cáo, đến ngày 27/4, Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thành phần 1) đã có 511/533 hộ dân nhận tiền bồi thường, đạt tỷ lệ 95,9%. Giá trị bồi thường hơn 478 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu, một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do còn khiếu nại về giá bồi thường. Tuy nhiên, theo phương án được duyệt, giá bồi thường Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được tính toán cao hơn nhiều so với những dự án trước đây.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã phối hợp các đơn vị triển khai thi công di dời điện trung, hạ thế, cáp viễn thông và tuyến ống cấp nước; dự kiến đến cuối tháng 6 cơ bản hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, UBND huyện Cao Lãnh đang rà soát, báo cáo Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xem xét, thẩm định việc thu hồi đất có diện tích nhỏ (đất bìa chéo), đất ven sông rạch theo đề nghị của người dân.

Phần mặt bằng (dự án thành phần 1) đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh là 92,34 ha, đạt tỷ lệ 91,3%. Về bố trí tái định cư, đã tổ chức bốc thăm 55 nền (48 hộ), còn lại 62 nền (53 hộ). Ban Quản lý dự án tiếp tục triển khai các gói thầu theo đúng tiến độ đề ra, dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng 6/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành và huyện Cao Lãnh, Tháp Mười trong thực hiện dự án. Ông Nghĩa yêu cầu quyết tâm cao hơn nữa, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành các phần việc trước ngày 15/6, đảm bảo điều kiện khởi công dự án. Cùng với đó, phải công khai, minh bạch các thông tin liên quan dự án cho người dân nắm theo quy định; hằng tuần phải có báo cáo, thông tin về dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu tăng cường vận động, thuyết phục người dân đồng thuận theo chủ trương của tỉnh; giải quyết kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của người dân. Theo ông Phong, diện tích đã giải phóng mặt bằng phải bàn giao, quản lý chặt chẽ; khẩn trương di dời hạ tầng công trình kỹ thuật.

Đối với các gói thầu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu tập trung thực hiện đúng tiến độ theo quy định để tiến hành lựa chọn đơn vị thi công. Tổ tuyên truyền của Ban Chỉ đạo, các cơ quan truyền thông cùng với địa phương tuyên truyền, vận động người dân thống nhất chủ trương thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, theo dõi nắm tình hình dư luận trong nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng là vấn đề trọng yếu nhất trong năm nay của các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười. Vì thế, lãnh đạo các địa phương phải thực hiện nhanh, quyết liệt về tiếp nhận, bảo quản, quản lý mặt bằng.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được chia thành 2 dự án thành phần. Dự kiến ngày 25/6 tỉnh Đồng Tháp sẽ khởi công dự án thành phần 1. Dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 16km thuộc tỉnh Đồng Tháp, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.640 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có chiều dài khoảng 11,43km thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.246 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2022 - 2027.