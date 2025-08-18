Sắp đóng cửa nhiều phòng giao dịch Ngân hàng SCB tại Hà Nội

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SCB chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch tại Hà Nội, kể từ ngày 23/8.

Các phòng giao dịch tại Hà Nội đóng cửa gồm 3 phòng giao dịch thuộc Chi nhánh SCB Cầu Giấy: Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định (số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hoà); Phòng giao dịch Lạc Long Quân (số 113 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) và Phòng giao dịch Mỹ Đình (số 24 - A1 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm). Phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm, thuộc Chi nhánh SCB Hai Bà Trưng, địa chỉ: số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng.

Thời gian chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch trên là từ ngày 23/8.

Ngân hàng SCB chấm dứt thêm phòng giao dịch tại Hà Nội.

SCB cho biết, mọi quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo đầy đủ tại các điểm giao dịch của ngân hàng này.

Sau thời điểm 23/8, SCB sẽ chỉ còn 50 phòng giao dịch tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm mạnh 157 phòng giao dịch, tương đương 75% số lượng phòng giao dịch so với cuối năm 2022.

Chỉ riêng trong năm 2024, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động tới 95 điểm giao dịch.

Số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa trong năm 2025, tính đến thời điểm này, là 18 phòng giao dịch.

Đi kèm với việc chấm dứt hoạt động của các điểm giao dịch, SCB cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự, đồng thời thanh lý hàng loạt tài sản gồm xe ô tô chuyên dụng, máy ATM và các tài sản khác.

Cuối năm 2024, SCB cũng thông báo dừng cung cấp dịch vụ Internet Banking trên máy tính dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm các chức năng chuyển khoản, tra cứu số dư, thanh toán hóa đơn, nộp thuế, mở và tất toán sổ tiết kiệm online.

Tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng SCB để ổn định hoạt động của nhà băng này. Đây là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, hoạt động của SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.