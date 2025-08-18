Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Sắp đóng cửa nhiều phòng giao dịch Ngân hàng SCB tại Hà Nội

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SCB chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch tại Hà Nội, kể từ ngày 23/8.

Các phòng giao dịch tại Hà Nội đóng cửa gồm 3 phòng giao dịch thuộc Chi nhánh SCB Cầu Giấy: Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định (số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hoà); Phòng giao dịch Lạc Long Quân (số 113 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) và Phòng giao dịch Mỹ Đình (số 24 - A1 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm). Phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm, thuộc Chi nhánh SCB Hai Bà Trưng, địa chỉ: số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng.

Thời gian chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch trên là từ ngày 23/8.

s.jpg
Ngân hàng SCB chấm dứt thêm phòng giao dịch tại Hà Nội.

SCB cho biết, mọi quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo đầy đủ tại các điểm giao dịch của ngân hàng này.

Sau thời điểm 23/8, SCB sẽ chỉ còn 50 phòng giao dịch tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm mạnh 157 phòng giao dịch, tương đương 75% số lượng phòng giao dịch so với cuối năm 2022.

Chỉ riêng trong năm 2024, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động tới 95 điểm giao dịch.

Số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa trong năm 2025, tính đến thời điểm này, là 18 phòng giao dịch.

Đi kèm với việc chấm dứt hoạt động của các điểm giao dịch, SCB cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự, đồng thời thanh lý hàng loạt tài sản gồm xe ô tô chuyên dụng, máy ATM và các tài sản khác.

Cuối năm 2024, SCB cũng thông báo dừng cung cấp dịch vụ Internet Banking trên máy tính dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm các chức năng chuyển khoản, tra cứu số dư, thanh toán hóa đơn, nộp thuế, mở và tất toán sổ tiết kiệm online.

Tháng 10/2022, Ngân hàng Nhà nước công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng SCB để ổn định hoạt động của nhà băng này. Đây là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo đó, hoạt động của SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB.

Ngọc Mai
#SCB #phòng giao dịch #Hà Nội #kiểm soát đặc biệt #ngân hàng Nhà nước #cắt giảm nhân sự #dịch vụ ngân hàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục