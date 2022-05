Sao nhí Hàn Quốc gây sốt vì có gương mặt được coi là 'bản sao' của Hoa hậu Thùy Tiên

TPO - Nữ diễn viên nhí Hàn Quốc Kim Ji Young đang khiến các fans Việt 'phát sốt' vì có gương mặt rất giống với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Mới đây trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả xôn xao vì một ngôi sao nhí Hàn Quốc có gương mặt rất giống với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Netizen cũng đã nhanh chóng 'điều tra' ra danh tính của cô gái này và đó chính là nữ diễn viên nhí đang lên Kim Ji Young của màn ảnh xứ kim chi.

Kim Ji Young sinh năm 2005, đóng phim từ khi còn rất nhỏ và hiện tại đang là một ngôi sao chớm nở của màn ảnh Hàn. Khi so sánh những bức ảnh của Thùy Tiên và Kim Ji Young, các fans đều công nhận rằng cả hai có gương mặt rất giống nhau.

Cả Thùy Tiên và Kim Ji Young đều sở hữu gương mặt với những nét thông minh, đáng yêu và đặc biệt đó là đôi môi dầy đầy hờn dỗi và gợi cảm. Trong nhiều góc ảnh thật khó để nhận ra sự khác biệt của cả hai.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Kim Ji Young còn có tài năng diễn xuất ấn tượng và nhận được sự yêu mến của khán giả Hàn Quốc. Cô từng ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám Come! Jang Bo-Ri vào năm 2014.

Vai diễn Jang Bi Dan trong phim đã giúp cho Kim Ji Young giành được giải thưởng "Nữ diễn viên nhí xuất sắc nhất" tại MBC Drama Awards 2014. Kể từ đó đến nay, cô cũng xuất hiện trong một số dự án phim ảnh khác.

Bộ phim mới nhất mà Kim Ji Young tham gia diễn xuất đó là tác phẩm "There Is No Goo Pil-Soo". Với sự chăm chỉ và tài năng của mình, Kim Ji Young hứa hẹn sẽ là một ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn Quốc trong thời gian tới.