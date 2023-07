Sáng mở cửa bán hàng, chủ quán nước hoảng hồn thấy người treo cổ bên trong

TPO - Sáng 7/7, Công an xã Thạnh Đức phối hợp với công an huyện Bến Lức (Long An) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở quán nước giải khát.