Đức: Sân bay Munich tê liệt, gần 3.000 hành khách mắc kẹt

TPO - Hàng loạt chuyến bay tại sân bay quốc tế Munich, Đức bị hủy hoặc chuyển hướng trong đêm 3/10 sau khi cơ quan chức năng ghi nhận nhiều thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trong khu vực, khiến gần 3.000 hành khách bị kẹt lại ngay trước kỳ nghỉ lễ quốc gia.

Theo thông tin từ giới chức Đức, vụ việc xảy ra vào tối muộn 3/10, khi hệ thống kiểm soát không lưu phát hiện một số drone bay lượn trong phạm vi không phận sân bay Munich. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ hoạt động cất - hạ cánh buộc phải tạm dừng.

Sự cố khiến 17 chuyến bay bị hủy, 15 chuyến khác phải chuyển hướng, và gần 3.000 hành khách mắc kẹt qua đêm. Nhà chức trách đã cung cấp giường gấp, chăn và thực phẩm hỗ trợ hành khách trong lúc chờ khôi phục hoạt động.

Đến sáng sớm 4/10, sân bay cho biết các chuyến bay đã dần hoạt động trở lại, với chuyến đầu tiên từ Bangkok, hạ cánh vào khoảng 5h sáng.

Nhiều thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện trong sân bay quốc tế Munich, Đức. Ảnh: SCMP.

Đài truyền hình công BR cho biết cảnh sát địa phương và quốc gia Đức đang phối hợp điều tra vụ việc. Một người phát ngôn cảnh sát xác nhận các drone được phát hiện vào ban đêm, song chưa thể xác định kích cỡ hay chủng loại do tầm nhìn hạn chế.

Sự cố tại Munich nối tiếp chuỗi các vụ xâm nhập không phận ở châu Âu, trong đó Đan Mạch và Na Uy đã phải đóng cửa tạm thời sân bay chỉ một tuần trước đó. Loạt vụ việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng tấn công lại chối bỏ trách nhiệm nhằm vào các quốc gia đồng minh của Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Copenhagen tuần trước, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất tăng cường năng lực phòng thủ bằng hệ thống chống drone, trong bối cảnh một số quan chức châu Âu nghi ngờ Nga có thể đứng sau những hành động gây rối này.

“Nga đang thử phản ứng của chúng ta, đồng thời gieo rắc chia rẽ và lo sợ trong xã hội châu Âu”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu ngày 2/10.

Cảnh sát đồn trú bên ngoài sân bay Munich sau khi phát hiện máy bay không người lái.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3/10 lại nói đùa rằng “sẽ không bay drone qua Đan Mạch nữa”, song phía Moscow phủ nhận liên quan đến các vụ việc.

Vụ gián đoạn tại sân bay Munich diễn ra chỉ ít ngày sau khi lễ hội bia Oktoberfest - sự kiện văn hóa lớn nhất nước Đức phải tạm dừng vì đe dọa đánh bom, cùng với việc phát hiện chất nổ trong một khu dân cư phía bắc thành phố.

Giới quan sát nhận định đây là tuần lễ đặc biệt căng thẳng đối với Munich, trong bối cảnh ngày 4/10 cũng là Ngày Thống nhất nước Đức (German Reunification Day) dịp lễ trọng đại được cả nước nghỉ để kỷ niệm sự kiện thống nhất Đông - Tây Đức năm 1990.

Hiện, cơ quan chức năng Đức vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính và mục đích của những thiết bị bay không người lái xuất hiện tại khu vực sân bay Munich.