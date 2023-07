Sách nói xấu Hoàng gia Anh của Harry bán chạy nhất nửa đầu năm

TPO - Với hơn một triệu cuốn bán ra ở Mỹ, "Spare" đang là sách phi hư cấu bán chạy nhất nửa đầu năm nay.

Theo Forbes, Spare có độ dày 400 trang, bán ra 1.174.137 cuốn từ khi xuất bản hồi tháng 1. Hồi ký về cuộc đời Hoàng tử Harry đứng đầu danh sách tác phẩm phi hư cấu bán chạy nhất nửa đầu năm 2023.

Theo sau là sách Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones (2018) của James Clear với 587.718 cuốn, thứ ba là The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma (2015) của Bessel Van Der Kolk, xuất bản được 289.701 cuốn, tính đến ngày 17/6.

Theo Forbes, những năm qua, doanh số tác phẩm phi hư cấu phát triển chậm so với thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn cho người lớn. Song, Spare thay đổi tất cả khi xuất hiện. Không chỉ bán chạy nhất năm nay, Spare còn là một trong những cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất kể từ năm 2004.

Spare còn là một trong ba tác phẩm bán chạy nhất trong tuần đầu ra mắt. Trước đó là A Promised (2020) của cựu Tổng thống Barack Obama và Becoming (2018) của Michelle Obama.

Spare là hồi ký của Harry, kể về những góc khuất khi sống trong Hoàng gia Anh với tư cách là con trai thứ. Trong sách, Công tước xứ Sussex tiết lộ nhiều điều bí mật, nhất là mối quan hệ không thân thiết với anh trai. Harry nói từng bị William đánh khi bênh vực Meghan. Công tước xứ Sussex còn cho rằng Vương hậu Camilla là người nguy hiểm.

Những gì Harry viết trong hồi ký khiến mối quan hệ giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh rạn nứt. Vua Charles trục xuất vợ chồng Harry khỏi khu đất hoàng gia. Harry trả lời phỏng vấn từ lâu không liên lạc với anh trai.

Hồi tháng 5, Harry xuất hiện chớp nhoáng trong lễ đăng cơ của vua cha, xuất hiện âm thầm và không có vai trò quan trọng nào. Meghan cũng không sang Anh mừng ngày trọng đại của Vua Charles với lý do "ở lại Mỹ chăm con".

Nhà Sussex cũng không xuất hiện trong lễ mừng sinh nhật của Vua Charles. Các con của Harry không được Hoàng gia Anh chúc mừng công khai dịp sinh nhật. Gần đây, Harry bị xử thua kiện trong vụ kiện Bộ Nội vụ và RAVEC (Ủy ban Điều hành bảo vệ nhân vật hoàng gia và công chúng) vì không thuê được cảnh sát hoàng gia bảo vệ khi về Anh.

"Theo đánh giá của tôi, RAVEC không sai khi cho rằng việc cho phép người giàu có trả tiền sử dụng dịch vụ cảnh sát là trái với lợi ích cộng đồng", Thẩm phán Chamberlain nói.