Sách giáo khoa 'lạc kèm bia': Bộ GD&ĐT chỉ thị khẩn điều gì?

TP - Ngày 10/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ GD&ĐT do có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi; ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.