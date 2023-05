SA5 The Sakura ghi điểm tuyệt đối với thiên đường “Vườn nhật trên mây”

Ngắm trọn toàn cảnh thành phố mỗi buổi hoàng hôn, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên giữa tầng không, “quẳng gánh lo đi mà vui sống” là những đặc quyền chỉ có tại SA5 - The Sakura , tòa căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Smart City sở hữu tiện ích “vườn Nhật trên mây” .

Thiên nhiên trong mắt người Nhật

Từ lâu, Nhật Bản được biết đến là quốc gia có tuổi thọ trung bình của người dân cao nhất thế giới, xuất phát từ chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh và môi trường sống trong lành, hòa hợp với thiên nhiên. Lối sống xanh chuẩn Nhật được thể hiện không chỉ từ nếp sống, thói quen sinh hoạt mà còn ở cách bài trí, chăm sóc và kết nối với thiên nhiên. Dù là công trình kiến trúc truyền thống hay những tòa cao ốc hiện đại, người Nhật luôn dành nhiều diện tích cho cây xanh. Điều này đã ăn sâu vào tâm thức cũng như văn hóa xứ Phù Tang.

Thực tế, rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc hòa mình với thiên nhiên có thể tác động tích cực đến cơ thể, cảm xúc, quá trình tư duy cũng như sự tương tác xã hội. Những hoạt động này giúp làm dịu hệ thần kinh, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tăng cường lòng rộng lượng, sự kiên cường và khả năng gắn kết giữa người với người.

Không chỉ riêng gì nước Nhật, tại các nước tiên tiến, sản phẩm bất động sản (BĐS) gần công viên, khu vực có nhiều cây xanh thường được định giá cao hơn so với các khu vực khác. Cụ thể như ở New York (Mỹ), giá trị BĐS cao hơn 45%, tại Luân Đôn (Anh) là 25%, hay như ở Singapore, công trình muốn được xếp hạng 5 sao thì không thể thiếu những mảng xanh.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tập trung phát triển các dự án BĐS xanh. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các tòa nhà cao tầng mọc lên, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, mang đến diện mạo mới cho nhiều khu vực nhưng đồng thời cũng tạo nên nhu cầu cấp thiết về không gian xanh. Lời giải cho bài toán này chính là xu hướng xây dựng căn hộ nhiều mảng xanh, thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên, nằm trong các khu đô thị mới có quy hoạch hiện đại và mật độ xây dựng thấp.

“Vườn Nhật trên mây” – chốn an yên giữa lòng phố thị

Việc phát triển các khu đô thị ở vùng trung tâm mới là xu thế tất yếu khi quỹ đất nội đô ngày càng cạn kiệt, tuy nhiên phải đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của cư dân hiện đại. Những năm gần đây, người mua có xu hướng tìm đến những sản phẩm bất động sản kết nối nhanh với vùng lõi, đầy đủ tiện ích, quy hoạch bài bản. Hơn hết, chất lượng sống là chìa khóa vàng thuyết phục cư dân thế hệ mới.

Là điểm nhấn đặc biệt trong “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội), tòa SA5 - The Sakura được phát triển theo phong cách Nhật Bản độc đáo. Đây là tòa căn hộ đầu tiên tại phía Tây Thủ đô sở hữu tiện ích “vườn Nhật trên mây” tại tầng thượng, mang dấu ấn đất nước mặt trời mọc giữa tầng không.

Với đường dạo bộ đèn lồng, chòi thư giãn đọc sách, chòi nghỉ trà đạo,... “vườn Nhật trên mây” tòa SA5 - The Sakura khắc họa nên chất sống an yên trên tầng cao hiếm có giữa lòng phố thị hối hả. Ông bà dạo bộ, thư giãn, con trẻ đọc sách, bố mẹ nhâm nhi tách trà,... là cách mà cư dân SA5 - The Sakura tận hưởng cuộc sống yên bình, “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Đây cũng là điểm hẹn hò lý tưởng, ngắm trọn vẻ đẹp toàn cảnh thành phố mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn, vừa đậm chất thơ vừa mang lại cảm giác khoan khoái, an yên cho mỗi người thưởng lãm.

Đứng tại “vườn Nhật trên mây”, cư dân có thể ôm trọn tầm nhìn vườn Nhật nội khu bắt mắt với các công trình đậm chất xứ Phù Tang như Quảng trường nước Ashi, Thung lũng hoa Hokkaido, Vườn thiền Bạch Hạc, Hồ cảnh quan Nikko, Cầu Nhật Hoa Sakura,... Từng ngọn cây, thảm cỏ, viên sỏi, tảng đá đều được bố trí, sắp xếp khéo léo để mang hơi thở, tinh thần Nhật len lỏi vào từng nếp nhà. Chỉ có ở tòa SA5 - The Sakura, cư dân mới được tận hưởng “bộ đôi” vườn Nhật độc đáo, đúng với tinh thần “vị thiên nhiên” của nếp sống xứ Phù Tang.

Bắt nhịp lối sống năng động, quan tâm sức khỏe của người Nhật, The Sakura còn đầu tư các sân tập thể thao như: sân bóng chuyền hơi, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em Kawaii rực rỡ sắc màu, vườn Gym cao cấp,… Đây chính là nơi lý tưởng cho các cư dân trẻ năng động, tràn đầy đam mê rèn luyện thể chất, giải trí sau cả ngày dài làm việc, học tập căng thẳng.

Trở thành cư dân SA5 - The Sakura, cư dân còn được thừa hưởng mảng xanh thiên nhiên rộng lớn của đại đô thị Vinhomes Smart City. Diện tích Vinhomes Smart City được đánh giá vào top đầu với quy mô lên đến 280 ha, song mật độ xây dựng toàn khu chỉ chiếm 14,7%. Chủ đầu tư dành đến 56,8ha diện tích để kiến tạo mảng xanh, 55ha xây dựng công viên, hơn 6ha mặt nước tại hồ điều hoà,... tạo nên một không gian sống chan hòa giữa thiên nhiên, “từ nhà ra phố”.

Có thể nói, tình yêu và sự trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên trong văn hóa xứ sở mặt trời mọc đã được khắc họa rõ nét và trọn vẹn trong từng chi tiết của SA5 – The Sakura. Khoảng cách không gian, địa lý dường như xóa nhòa khi giờ đây không khó để “sống xanh như người Nhật” ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội.