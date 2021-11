‘Rút ruột’ 6,3 tỷ đồng của ngân hàng bằng…. đất khống

TPO - 12 bị can ở Gia Lai cấu kết với 5 cán bộ làm sổ đỏ trên những mảnh đất ảo, không có thật. Từ những sổ đỏ có được, nhóm lừa đảo đem đi vay ngân hàng, chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng.

Ngày 15/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra 17 đối tượng về việc chiếm đoạt 6,3 tỷ đồng tại 6 ngân hàng.

Trước đó, chiều 8/11, công an tỉnh này di lý thêm 2 nghi can là Lương Văn Tuấn (SN 1978) và vợ Phạm Thị Oanh (SN 1974, cùng trú xã la Bã, huyện Ia Grai, Gia Lai) từ Hà Nội về Gia Lai để điều tra mở rộng thêm vụ án. Ngoài ra, 2 trong 17 đối tượng trong "đường dây" lừa đảo này hiện đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đang truy nã toàn quốc.

Theo hồ sơ ban đầu, 12 đối tượng (10 ở huyện Ia Grai; 2 ở TP.Pleiku) cấu kết với cán bộ xã Ia Grăng và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai giả làm hợp đồng sang nhượng, rồi làm thủ tục xin cấp 14 sổ đỏ thật trên diện tích 29ha. Sau đó, các đối tượng đem các sổ đỏ thật này đi vay ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, năm 2015, vợ chồng Tuấn, Oanh biết Lê Xuân Bằng (SN 1982, trú xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) làm “khống” được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nên thuê Bằng làm GCNQSDĐ với giá 22 triệu đồng/ha đất.

Thông qua Bằng, Tuấn biết có nhiều ha (héc-ta) đất của 8 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Grăng chưa làm được sổ đỏ. Cặp vợ chồng này kê nguồn gốc các ha đất của 8 hộ dân trên vào hồ sơ của mình rồi đề nghị cấp sổ đỏ.

Khi có sổ đỏ trong tay, vợ chồng Tuấn mang đến Ngân hàng TMCP ABBank - Chi nhánh Gia Lai vay 480 triệu đồng. Hết hạn trả nợ, ngân hàng khởi kiện, phát mãi tài sản thì phát hiện Tuấn và Oanh không có đất.

“Theo Cơ quan CSĐT, người dân không biết đất của mình bị người khác làm sổ đỏ khống để chiếm đoạt. Khi các đối tượng đem sổ đỏ vay ngân hàng rồi bỏ trốn, bị ngân hàng khởi kiện, tố giác đến công an thì vụ việc vỡ lở”.

Ngoài vợ chồng Tuấn và Oanh, với thủ đoạn tương tự, Bằng còn "hợp sức" với nhiều đối tượng khác gian dối hồ sơ sang nhượng để làm sổ đỏ. Tổng cộng 12 bị can đã bị Công an tỉnh khởi tố (2 đang bỏ trốn). Nhóm người này đã được cấp 14 GCNQSDĐ với diện tích hơn 29ha. Sau đó, đem đến 6 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay 6,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam 5 cán bộ tiếp tay cho đường dây lừa đảo. Trong đó, bắt giam Bùi Thị Nguyên Sáng, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ia Grai và khởi tố cho tại ngoại 2 chuyên viên cơ quan này; Bắt giam ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng và khởi tố Lê Thị Thắm, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Ia Grăng (cho tại ngoại). Những cán bộ này không đi đo đạc thực tế, không xác minh nguồn đất, ký trình hồ sơ giả đề nghị huyện cấp sổ đỏ không đúng quy định.