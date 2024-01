Rộn ràng mùa lặt lá thuê ở thủ phủ mai vàng Bình Định

Thị xã An Nhơn sẽ trưng bày khoảng 5.300 tác phẩm mai vàng tại triển lãm mai vàng nghệ thuật xuân Giáp Thìn năm 2024. Sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 26 – 29/1 (nhằm ngày 16 - 19 tháng chạp) tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mai vàng ở thôn Trung Định, xã Nhơn An (thị xã An Nhơn).