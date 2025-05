Quy định mới về trợ cấp thất nghiệp

Theo Bộ Nội vụ, về cơ bản thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn giữ nguyên như trước đây. Tuy nhiên, các quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây sẽ chuyển sang Sở Nội vụ.

Cụ thể, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo trình tự 4 bước.

Bước 1, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả và trao phiếu cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đủ theo quy định thì trả lại cho người nộp và nêu rõ lý do.

Bước 3, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Bước 4, trong thời hạn 3 ngày làm việc ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho Trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về thành phần hồ sơ vẫn được quy định bao gồm 3 loại giấy tờ: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bản chính, hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Sổ bảo hiểm xã hội.

Ngoài nộp trực tiếp, người lao động có thể thực hiện thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến thông qua hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Khi truy cập vào liên kết trên, người lao động sẽ được hướng dẫn chi tiết các bước cần làm để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi muốn nộp hồ sơ trực tuyến, người lao động nhấn vào nút “danh sách dịch vụ công” để lựa chọn nộp hồ sơ tại tỉnh, thành nào.

Sau đó, người lao động nhấn vào nút “nộp trực tuyến” ngay tại tỉnh, thành mà mình muốn nộp hồ sơ.

Tiếp theo, người lao động sẽ lựa chọn đăng nhập vào tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) để tiếp tục khai báo hồ sơ theo hướng dẫn của hệ thống.

Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ trực tuyến, người lao động có thể theo dõi trạng thái, tiến trình giải quyết hồ sơ của mình trên Cổng dịch vụ công bằng cách nhấn vào tên của mình bên phải màn hình, chọn "quản lý hồ sơ của tôi" để xem.

Hơn 120.000 người nhận cấp thất nghiệp trong quý I/2025

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, quý I vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là khoảng 1,04 triệu người, giảm 10,7 nghìn người so với quý trước và giảm 14,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 2,2%, giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong quý I ghi nhận gần 145.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm gần 30.000 người so với quý IV/2024 và hơn 24.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 120.000 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý vừa qua, phần lớn người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ, nhóm dễ bị đào thải nhất khỏi thị trường lao động.