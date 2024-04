Quy định giấy tờ quan trọng khi đi máy bay

TPO - Ngoài căn cước công dân, quy định pháp luật hiện hành cho phép hành khách được sử dụng một số giấy tờ, ứng dụng thay thế để làm thủ tục đi máy bay.

Những giấy tờ được sử dụng làm thủ tục

Theo thông tư số 28/2020/TT-BGTVT và 41/2020/TT-BGTVT, công dân Việt Nam khi làm thủ tục hàng không cho các chuyến bay trong nước, có thể xuất trình một trong các loại giấy tờ nhân thân bao gồm hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời; thẻ thường trú, thẻ tạm trú; chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân; giấy phép lái xe ô tô, mô tô.

Ngoài ra, thành viên của một số tổ chức còn có thể trình giấy chứng minh, chứng nhận của Công an Nhân dân; giấy chứng minh, chứng nhận của Quân đội Nhân dân; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay loại có giá trị sử dụng dài hạn, thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.

Người không có bất kỳ loại giấy tờ kể trên vẫn có thể đi máy bay chặng nội địa thông qua giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú để thay thế.

Giấy xác nhận nhân thân không có mẫu, chỉ cần có tất cả thông tin bao gồm cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận. Lưu ý, giấy xác nhận nhân thân phải được dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Thay thế giấy tờ bằng ứng dụng VNeID

Quy định của Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ từ ngày 2/8/2023, tất cả các sân bay trên toàn quốc sẽ chấp thuận khách sử dụng tài khoản VNeID có giá trị tương đương giấy tờ cá nhân. Với khách Việt Nam, ứng dụng này thay thế căn cước công dân.

Việc sử dụng tài khoản VNeID thay giấy tờ cá nhân chỉ áp dụng cho chuyến bay nội địa, ở tất cả các khâu (làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh soi chiếu, lên máy bay). Nhằm tiết kiệm thời gian khi áp dụng VneID, hành khách nên đăng nhập từ khi sắp tới lượt làm thủ tục.

Tuy nhiên, làm thủ tục thông qua VneID có thể gặp một số bất cập, đặc biệt tại các sân bay khu vực vùng núi, hải đảo do đường truyền mạng internet và sóng điện thoại 3-4G kém, không ổn định, nên thời gian kiểm tra kéo dài, thậm chí có lúc không thể mở được tài khoản VneID.

Với khách cao tuổi, việc thao tác với ứng dụng VneID trên điện thoại gặp khó khăn. Tình huống khách làm thủ tục trực tuyến dẫn tới việc vừa kiểm tra vé vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng VneID trên cùng thiết bị cũng nhiều khả năng gây khó khăn cho việc đối sánh thông tin.