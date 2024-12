Quảng Trị khó hiện thực hóa thành trung tâm năng lượng miền Trung

TPO - Biến những bất lợi thành lợi thế, những năm qua tỉnh Quảng Trị quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp năng lượng trở thành một trong những trụ cột kinh tế chính của tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu là “Trung tâm năng lượng miền Trung” vào năm 2030. Song, hiện thực hóa mục tiêu này khó thực hiện được bởi các dự án đầu tư về sản xuất điện bị chậm hoặc đã dừng.

Ngày 6/12, theo ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 còn nhiều khó khăn, thách thức và khó đạt được. Các dự án động lực chậm triển khai và dừng thực hiện, trong đó có các dự án về năng lượng, như: Nhiệt điện than, Trung tâm Điện khí Hải Lăng... nên mục tiêu xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng khó thực hiện. Đến đầu tháng 12/2024, tổng công suất phát điện thương mại của các dự án ở Quảng Trị mới đạt trên 1.100 MW, trong khi chỉ tiêu đến năm 2025 là 3.000 MW, đến năm 2030 đạt khoảng 10.000 MW.

Công suất điện của Quảng Trị tăng nhanh trong các năm 2020 - 2021, lúc tỉnh triển khai nhiều dự án điện gió ở vùng miền núi phía Tây. Hiện tại, tỉnh Quảng Trị có 20 dự án điện gió trong tổng số 31 dự án được phê duyệt quy hoạch, đi vào vận hành thương mại với tổng công suất trên 740 MW. Các nhà máy thủy điện và 3 nhà máy điện mặt trời đã đi vào hoạt động đóng góp khoảng 400 MW.

Việc đầu tư các dự án điện gió những năm gần đây có dấu hiệu chậm lại, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và chính sách thay đổi. Trong khi đó một số dự án lớn đầu tư vào ngành điện chậm triển khai hoặc đã dừng. Dự án Nhà máy nhiệt điện than BOT Quảng Trị 1 do Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan làm chủ đầu tư, khởi công năm 2019. Dự án triển khai ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có công suất 1.320 MW, tổng mức đầu tư trên 55.000 tỷ đồng. Sau khi khởi công dự án gặp nhiều vướng mắc nên năm 2024 đã dừng.

Tỉnh kiến nghị Trung ương cho chuyển đổi Dự án Nhà máy điện than BOT Quảng Trị 1 đã dừng triển khai, sang nhà máy điện sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 khởi công đầu năm 2022. Dự án được xây dựng tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có quy mô 120 ha, công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng. Đến nay dự án vẫn đang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029, thay vì năm 2027 theo như kế hoạch ban đầu.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, Quảng Trị có tiềm năng lớn về năng lượng với hơn 14.000 MW điện; trong đó, tiềm năng nhất là điện khí, điện gió, điện mặt trời. Vùng miền núi phía Tây Quảng Trị có điều kiện thuận lợi để làm điện gió khi tốc độ gió trung bình đạt 7m/s, địa hình đồi núi trải rộng và ít dân cư.

“Ngoài tiếp tục phát triển điện gió ở vùng miền núi phía Tây, tỉnh còn xin chủ trương Trung ương làm điện gió vùng ven biển, ngoài khơi. Thuận lợi cho phát triển điện mặt trời là tổng số giờ nắng trung bình năm ở Quảng Trị dao động ở mức cao, từ 1.800 - 2.000 giờ. Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nằm ven biển nên rất thuận lợi cho việc thu hút các dự án khai thác khí ở ngoài khơi phục vụ các nhà máy điện khí. Quảng Trị là nơi gần nhất để tiếp bờ hai mỏ khí lớn Kèn Bầu và Báo Vàng”, ông Hà Sỹ Đồng nói.