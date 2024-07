Hàng chục người dân đem gạch, cây chặn xe chở cánh quạt điện gió

TPO - Người dân cho rằng chủ đầu tư dự án chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng nên đã đem gạch đá, cây cối chắn đường, cản trở xe đưa thiết bị vào khắc phục sự cố bị gãy cánh quạt tại trụ tuabin số WT04 (huyện Chư Pưh, Gia Lai).

Ngày 15/7, một lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết, đã làm việc với người dân và doanh nghiệp, thống nhất phương án đưa xe chở cánh quạt điện gió vào khu vực an toàn nhằm tránh ách tắc, ảnh hưởng giao thông trên Quốc lộ 14.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/7, xe vận chuyển cánh quạt điện gió vào khu vực dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 (thuộc Nhà máy điện gió Ia Le 1, Công ty Cổ phần phát triển đầu tư điện gió Cao nguyên 1) để khắc phục sự cố tại trụ tuabin số WT04. Tới địa phận huyện Chư Pưh, hàng chục hộ dân đã đứng trước đầu xe đang di chuyển, yêu cầu tài xế dừng lại. Tại đây, nhiều người đem gạch đá, cây cối chắn đường cản trở xe đưa thiết bị vào khắc phục sự cố.

Một số hộ dân cho rằng, vụ việc trên xảy ra do chủ đầu tư dự án chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân có đất sản xuất và tài sản trên đất trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió.

Liên quan tới sự việc, UBND huyện Chư Pưh cũng đã đề nghị Công an huyện di chuyển xe chở cánh quạt gió vào 30-50m gần khu vực chùa Linh Hưng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 14. Đồng thời giao công an lập biên bản xử lý đối với đơn vị vận chuyển cánh quạt gió; chịu trách nhiệm đối với việc xe chở cánh quạt gió tự ý di chuyển khi chưa được sự đồng ý của UBND huyện...

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, theo báo cáo của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư điện gió Cao nguyên 1, trụ tua bin số WT04 đang tạm dừng hoạt động để đơn vị cung cấp thiết bị bảo dưỡng định kỳ. Trong quá trình hiệu chỉnh góc quay gặp thời tiết cực đoan, sấm sét, gió giật mạnh thay đổi hướng gió đột ngột; chưa hoàn thành hiệu chỉnh thì bị gió cuốn mạnh, va đập mạnh vào thân trụ gây ra hiện tượng "xệ cánh quạt".

Sau khi nhận được thông tin liên quan sự cố trên, UBND xã Ia Le đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân tránh việc tập trung đông người tại vị trí gặp sự cố, gây mất an toàn cũng như mất an ninh trật tự tại địa phương.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 có công suất 100 MW với 28 trụ tua bin gió, đã đưa vào vận hành thương mại toàn bộ dự án.