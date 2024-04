Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

TPO - Sau sự cố rơi cánh quạt của trụ tuabin gió ở tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm tra các dự án điện gió đang vận hành trên địa bàn để phòng tránh rủi ro và phát hiện một số thiếu sót.

Ngày 28/4, nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Công Thương Cà Mau vừa có báo cáo kết quả kiểm tra các dự án điện gió đang vận hành trên địa bàn tỉnh.

Các dự án kiểm tra gồm: Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và 2 (tổng công suất 75MW); nhà máy điện gió Viên An (công suất 50MW, đã vận hành 25MW); nhà máy điện gió Tân Ân 1.

Tại nhà máy điện gió Viên An do Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư, đoàn kiểm tra phát hiện: Chủ đầu tư chưa lập quy trình bảo trì xây dựng cho hạng mục đường dây 110kV; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình.

Đối với nhà máy điện gió Tân Ân 1, do Công ty CP Đầu tư xây dựng thuỷ điện Sông Lam làm chủ đầu tư, chưa xây dựng kế hoạch bảo trì hàng năm; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình.

Trước đó, tại buổi họp giao ban báo chí quý I, ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau - cho biết sau khi xảy ra sự cố rơi cánh quạt ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, tất cả nhà đầu tư trên địa bàn đều rất lo lắng.

“Ai cũng lo, nên động thái đầu tiên của chủ đầu tư là tiến hành kiểm tra quy trình an toàn, các điều kiện kỹ thuật vận hành. Qua câu chuyện của Bạc Liêu, chúng tôi cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng vấn đề này”, ông Thiện nói.

UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra các dự án điện gió, sau nhiều vụ sự cố rơi cánh quạt của trụ tuabin gió xảy ra ở các tỉnh khác. Trường hợp chưa đảm bảo an toàn trong vận hành chủ đầu tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, tránh xảy ra sự cố.