Quảng Nam: hoàn thiện trung tâm thị xã Điện Bàn bằng các khu đô thị kiểu mẫu

Là đô thị ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, khu vực trung tâm thị xã Điện Bàn đang có tốc độ phát triển đô thị khá nhanh. Những khu đô thị nằm trong vùng lõi của thị xã Điện Bàn đang được đầu tư, hoàn thiện để trở thành trung tâm của thành phố Điện Bàn trong tương lai.

Mở rộng nội thị Điện Bàn bằng các khu đô thị kiểu mẫu.

Trước đây, thị xã Điện Bàn được quy hoạch là đô thị vệ tinh nhưng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định Điện Bàn phát triển theo hướng trở thành đô thị kết nối với hai thành phố Đà Nẵng, Hội An và các thành phố, vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực. Trung tâm Điện Bàn sẽ mở rộng ra khu vực xã Điện Minh, kết nối với phường Vĩnh Điện tạo ra chuỗi đô thị mới phía Nam Vĩnh Điện.

Ông Dương Ngọc Lĩnh – Chủ tịch UBND xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, để trở thành phường nội thị, ngoài các dự án được nhà nước đầu tư thì các khu đô thị kiểu mẫu trên địa bàn đóng vai trò quan trọng. Trong đó, dự án Trung tâm hành chính Điện Minh (tên thương mại Florence Quảng Nam) là dự án điển hình với quy hoạch bài bản, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của địa phương.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Nguyễn Xuân Hà cho biết, để hoàn thành mục tiêu xây dựng Điện Minh thành phường nội thị, dự án Florence sẽ góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV, hướng đến đô thị loại III vào năm 2025 theo kế hoạch phân loại đô thị quốc gia của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án cũng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thị xã.

Nhà đầu tư cam kết tiến độ dự án.

Xác định các dự án đô thị là động lực và bộ mặt để phát triển đô thị, tiến độ dự án Florence được cam kết tiến độ rất cụ thể.

Chỉ sau 3 tháng khởi công, mới đây hạng mục quan trọng nhất của dự án là khu Shophouse thương mại cũng đã được khởi công vào ngày 18/7/2022. Ông Nguyễn Văn Huy – Phó giám đốc An Dương Group khẳng định, dự án Florence Quảng Nam không chỉ mang lại giá trị thương mại, mà đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đóng góp vào quá trình phát triển đô thị của thị xã Điện Bàn. Do đó, An Dương Group tập trung mọi nguồn lực và tâm huyết để phát triển dự án này, đúng với cam kết với chính quyền là tạo ra khu đô thị kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẳng định, Florence Quảng Nam là dự án đổi thay hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và là trung tâm kinh tế. Thế nên, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai theo đúng mục tiêu, tiến độ.

Được biết, giai đoạn 2020-2025, thị xã Điện Bàn ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng theo hướng nâng cấp đô thị, tập trung nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển và kết nối giao thông.

Đây là giai đoạn thị xã Điện Bàn phải tăng tốc để hoàn thành các tiêu chí đáp ứng đô thị loại 3 theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt. Sau đó, Điện Bàn tiếp tục hoàn thành các điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Quảng Nam.