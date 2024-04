Central được xướng tên 'Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam năm 2024'

Nhà thầu xây dựng Central được Tổ chức Quốc tế BCI Asia Award 2024 vinh danh “Top 10 Nhà thầu Xây dựng Hàng đầu năm 2024” tại thị trường Việt Nam.

Để được vinh danh, Công ty Cổ phần Xây dựng Central đã đạt và vượt các tiêu chí đánh giá của Hội đồng Giám khảo quốc tế, từ tổng giá trị xây lắp của tất cả các dự án ở giai đoạn thi công, được khởi công trong hai năm từ 01/01/2022 đến 31/12/2023, kết hợp nhân hệ số đối với dự án có đăng ký chứng chỉ “Xanh” như: LEED, Lotus, Green Mark, Green Star, EDGE,… và các dự án thuộc loại hình trụ sở văn phòng, khách sạn nghỉ dưỡng và nhà xưởng công nghiệp.

Tổng thầu xây dựng Central đã khẳng định vị thế với nhiều công trình quy mô, chất lượng như: thi công 17 tòa tháp Vinhomes, Masteri Centre Point tại Khu đô thị Grand Park; là tổng thầu dự án The Metropole Thủ Thiêm với tổng diện tích 7,6 hecta; Empire City của Keppel Land; Khách sạn 6 sao Fairmont Hanoi;The Global City với diện tích đất hơn 117 hecta; là tổng thầu thiết kế và thi công dự án Sol Forest thuộc khu Đại đô thị Ecopark, Hưng Yên; The Estuary Đà Nẵng; Astral City Bình Dương; cụm nhà máy Hòa Phát tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 Bà Rịa – Vũng Tàu đến Nhà máy Cán, Luyện Thép Hòa Phát, giai đoạn 2 khu công nghiệp Dung Quất Quảng Ngãi; Thi công hạ tầng KCN Aurora IP Nam Định.

Với Central, trong hành trình tiến xa trên các bảng xếp hạng, bên cạnh sự khẳng định về thương hiệu, còn gắn liền với sự tăng trưởng đột phá về các chỉ tiêu tài chính. Trong 5 năm gần đây, Central đã liên tục đứng trong số những nhà thầu xây dựng Hàng đầu với mức tăng trưởng kép ấn tượng là 64%.

Năm 2022, doanh thu công ty đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Năm 2023, mặc dù thị trường xây dựng còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng chung bởi thị trường, Central vẫn ghi nhận doanh thu trên 8.100 tỷ đồng, thuộc Top 3 về doanh thu trong các công ty cùng ngành. Lợi nhuận ròng sau thuế năm 2022 và 2023 tương ứng ở mức 230 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu dẫn đầu trong ngành.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2023, tổng vốn chủ sở hữu đạt gần 900 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền lên tới hơn 900 tỷ đồng. Central đã quản lý tài chính hiệu quả, các chỉ số tài chính năm 2023 tốt hơn các năm trước. Hệ số nợ vay so với vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,64 lần trong năm 2022 xuống còn 0,53 lần vào năm 2023. Đồng thời hệ số thanh toán nhanh tăng từ 0,94 lên 1,04, phản ánh khả năng thanh toán ngày càng tốt hơn.

Đại diện Central lý giải, chiến lược phát triển đa dạng loại hình dự án, bên cạnh việc giữ vững cam kết chất lượng song hành tiến độ với các chủ đầu tư, là hai nguyên nhân chính Central liên tục trúng thầu dự án mới cũng như đạt được sự tín nhiệm của các khách hàng truyền thống, bảo chứng cho đà tăng trưởng của doanh nghiệp “Top” đầu thị trường.

Hiện tại, Central đang là tổng thầu xây dựng các dự án công trình dân dụng, công nghiệp, thương mại, du lịch đến những dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Trong đó, nhiều công trình đạt được chứng chỉ “Công trình Xanh” từ các tổ chức chứng nhận trong nước và quốc tế. Central luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư lớn tại Việt Nam như Vingroup Masterise Homes, Hòa Phát, REE Corp.,

Đơn cử như công trình cao ốc văn phòng UOA (Malaysia) Tower, tổ hợp căn hộ cao cấp The Metropole Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh), Trường Quốc tế Chadwick (Hà Nội) được xây dựng theo tiêu chuẩn Green Mark – Singapore, Trường Quốc tế Emasi Plus tại Khu đô thị Water Point (Long An) được xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold và Trụ sở văn phòng Tập đoàn C.P. (Thái Lan) tại Khu Công nghiệp Biên Hòa II (Đồng Nai) được cấp chứng chỉ công trình xanh LEED Platinum Ver.04 – tiêu chuẩn công trình xanh cao nhất của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ.

Đặc biệt, dự án Daikin được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn công trình xanh với quy mô: 3 tầng hầm và 13 tầng cao. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tòa nhà đầu tiên của Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á có thể đạt cùng lúc các tiêu chuẩn quốc tế về toà nhà xanh như Lotus Platinum, LEED ver.04 và Tiêu chuẩn về điều kiện tiện nghi, sức khỏe văn phòng làm việc WELL (Hoa Kỳ).

Vị thế Top đầu của tổng thầu xây dựng Central được nâng tầm với những công trình biểu tượng. Toà tháp căn hộ xanh bậc nhất Đông Nam Á – Sol Forest Ecopark (Hưng Yên) do Central làm tổng thầu thiết kế - xây dựng nổi bật với "khu vườn thẳng đứng" cao gần 200 mét, kiến tạo biểu tượng một thiên đường nghỉ dưỡng trên cao giữa một thành phố xanh lớn bậc nhất Việt Nam.

Cũng chính dự án này đã mang về Central – tổng thầu thiết kế, xây dựng “Giải thưởng Xây dựng cho thế giới tốt hơn” (Better World Builder of the Year) trong khuôn khổ Giải thưởng Sáng tạo Autodesk ASEAN 2023 tại Singapore.

Ở phân khúc cao ốc văn phòng, tổng thầu xây dựng Central đã góp phần kiến tạo giá trị biểu tượng cho tòa tháp Etown6 – dự án Văn phòng hạng A+, đạt tiêu chuẩn quốc tế "LEED Platinum" tiên phong tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là dự án dân dụng có chiều sâu khối tầng hầm lên đến 27,1 mét - là một trong những dự án có tầng hầm sâu nhất tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, hệ dầm chuyển (capping beam) cao đến 3,5 mét, đóng vai trò như dầm chuyển chịu lực cho toàn bộ hệ cột xiên ở trên; hay sàn dự ứng lực phức tạp với chiều dài cáp lên đến hơn 90 mét là những kỷ lục thi công khẳng định năng lực của tổng thầu xây dựng Central.

Dự kiến, Central sẽ cùng các doanh nghiệp Top 10 Nhà thầu Xây dựng Hàng đầu Việt Nam năm 2024 được vinh danh tại lễ trao giải BCI Asia Awards vào tối ngày 31/5/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

BCI Asia Awards được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành xây dựng trong khu vực. Năm 2024 là năm thứ 19 giải thưởng này được tổ chức tại tại 07 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.