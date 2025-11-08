Quảng cáo Thái Lan lại "cua gắt": "Ngọc nữ" Baifern từ nữ chính hóa vai phụ

Quảng cáo Thái Lan lại tiếp tục khiến người xem phải trầm trồ khi mới đây, một hãng nước hoa đã thực hiện video chiến dịch với khách mời là nữ diễn viên Baifern Pimchanok. Thế nhưng điều thú vị nằm ở đoạn kết khi Baifern hóa ra chỉ là nhân vật "phụ họa" cho một điều bất ngờ khác.

Trong quảng cáo, Baifern Pimchanok là nữ chính và đang cùng ekip thực hiện ghi hình cho nhãn hàng. Thế nhưng trước khi cô bước vào set quay, ekip đã bố trí một nhân viên để làm mẫu tư thế, vị trí đứng và cách tạo dáng trước. Sau đó, Baifern và đạo diễn "chốt" phương án và quay sang hỏi khách hàng với điệu bộ hài hước, và được khách hàng chấp thuận.

Baifern xem nhân viên tạo dáng mẫu, nhưng đây là khởi đầu của bất ngờ sau đó.

Nào ngờ đâu, kết quả của buổi ghi hình khiến ai nấy phải ngã ngửa vì bất ngờ: Đạo diễn đã thật sự ghi hình luôn cách tạo dáng bên sản phẩm của nhân viên kia và chọn làm video chính thức thay vì Baifern Pimchanok.

Quảng cáo nhãn hàng có thông điệp chính là "The Scent that gives you the Scene" (tạm dịch: Mùi hương đưa bạn vào đại cảnh), ý chỉ hãng nước hoa sẽ biến bất kỳ ai trở thành nhân vật chính, ngay cả đó chỉ là một nhân viên ekip bình thường.

Đạo diễn "chốt" phương án dùng luôn cảnh của nhân viên.

Quảng cáo nước hoa của Baifern gây sốt. Nguồn tổng hợp và phụ đề: RPB

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bất ngờ, thích thú trước quảng cáo Thái Lan này, đặc biệt là với sự hài hước của Baifern trong việc tự biến mình thành "miếng hài", từ nữ chính trở thành vai phụ mờ nhạt của một nhân viên ekip.

Có cư dân mạng còn khẳng định quảng cáo Thái Lan chưa bao giờ gây thất vọng khi có những ý tưởng sáng tạo nhưng gần gũi, lấy nụ cười người xem một cách duyên dáng nhưng vẫn tôn vinh sản phẩm.

Trước đó, Thái Lan từng có không ít quảng cáo gây sốt, thậm chí được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam. Những sản phẩm tưởng chừng như bình thường, xuất hiện mỗi ngày như nước ngọt, dầu gió, dép... đều được biến tấu thành một câu chuyện nhỏ mang yếu tố hài hước, bất ngờ, nhờ đó giúp sản phẩm được ghi nhớ lâu hơn.

Thái Lan là "thiên đường" của những quảng cáo sản phẩm vô cùng sáng tạo.

Mặt khác, đây cũng là lần xuất hiện gây sốt hiếm hoi gần đây của Baifern Pimchanok trước công chúng, dù không phải thông qua phim ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1992 trước đó đã có những tác phẩm bùng nổ, được khán giả Việt quan tâm như Chiếc Lá Cuốn Bay, Tình Yêu Sét Đánh, Yêu Nhầm Bạn Thân, Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo, Nàng Thicha... Thế nhưng trong năm 2025, cô không hoạt động phim ảnh quá sôi nổi, vì vậy được người hâm mộ mong đợi sẽ có những dự án đặc sắc trong năm 2026 sắp tới.