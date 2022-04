PVcomBank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 22/4/2022, tại Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 . Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh của PVcomBank năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;…

2021 tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Đại dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp bởi các biến chủng mới, giá cả hàng hóa tăng cao, sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu là thách thức lớn đối với khả năng chống chịu và phục hồi của các cá nhân, doanh nghiệp, trong đó có hệ thống tài chính ngân hàng. Song song với việc quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch theo các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí, các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng từng địa phương, PVcomBank đã xây dựng kế hoạch/phương án đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục an toàn, hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro và cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Về doanh thu hợp nhất, năm 2021, PVcomBank đạt 16.066 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 100,7 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch năm. Doanh thu Ngân hàng mẹ đạt 15.582 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế Ngân hàng mẹ là 84,8 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm. Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2021 của PVcomBank đạt 191.915 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Đồng thời, PVcomBank luôn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN với tỷ lệ an toàn vốn đạt 9,34% (mức tiêu chuẩn là 9%).

Bằng chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với bối cảnh thực tế của thị trường trong đại dịch Covid-19, PVcomBank đã điều hành nguồn vốn thành công, huy động nguồn vốn giá rẻ tăng trưởng đúng mục tiêu với số dư huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân đến 31/12/2021 đạt 157.957 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng chủ động trong mọi thời điểm. Tỷ trọng Casa (huy động vốn không kỳ hạn) tăng từ 4,8% lên 6,8%.

Bên cạnh đó, PVcomBank tập trung tăng trưởng tín dụng chất lượng và hiệu quả, ưu tiên nguồn lực xử lý rủi ro, tồn tại cũ và thu hồi nợ cần xử lý. Tính đến 31/12/2021, số dư tín dụng đạt 102.664 tỷ đồng, tăng 0,2% so với năm 2020, chất lượng nợ được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,64% - thấp hơn mức 3% theo quy định của NHNN.

Phát triển Ngân hàng số tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng và xứng tầm khi sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Theo đó, năm 2021, PVcomBank đã nghiên cứu và đưa vào áp dụng các ứng dụng mới (Smart form, Smart queue…); tự động hóa tối đa dịch vụ tại quầy; triển khai hiệu quả các tiện ích số giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, dễ dàng thực hiện các giao dịch mà không cần trực tiếp đến Ngân hàng: Chuyển khoản Online 24/7; gửi tiết kiệm Online; mở Tài khoản online; thanh toán không tiếp xúc qua quét mã QR…

Năm 2021, PVcomBank triển khai phát triển giải pháp tài chính cho chuỗi giá trị các đơn vị trong trong ngành Dầu khí và một số ngành khác. Điều này đã tạo nền tảng cho việc hợp tác toàn diện, đa dịch vụ, liên kênh với khách hàng từ quy mô lớn đến vừa và nhỏ, giúp Ngân hàng mở rộng thị phần, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng mới.

Mặc dù phải đương đầu với nhiều thách thức từ tình hình chung của thị trường và bối cảnh dịch bệnh song PVcomBank luôn nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động trên toàn hệ thống, thực hiện trách nhiệm xã hội một cách toàn diện, đồng hành cùng Chính phủ, NHNN và người dân cả nước phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả thông qua nhiều chương trình thiết thực như: Triển khai gói tín dụng ưu đãi,cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19; Trao tặng 40.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên trị giá 5,4 tỷ đồng cho Bộ Y tế cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ các bệnh viện, lực lượng tuyến đầu chống dịch, hưởng ứng và tham gia các chương trình thiện nguyện do các tổ chức lớn phát động, chung tay chia sẻ khó khăn đối với cộng đồng, với những người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn…

Năm 2022, PVcomBank xác định hoạt động kinh doanh sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức song cũng là thời cơ để tạo ra bước đột phá, chinh phục thị trường. Với mục tiêu tăng trưởng hiệu quả song song với đảm bảo an toàn, PVcomBank đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh chính: doanh thu hợp nhất đạt 14.373 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 93,1 tỷ đồng, doanh thu Ngân hàng mẹ đạt 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng mẹ đạt 80 tỷ đồng.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, PVcomBank sẽ triển khai các giải pháp một cách đồng bộ và toàn diện trên mọi phương diện từ kinh doanh đến quản lý. Theo đó, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tạo nguồn lực thực hiện theo lộ trình Phương án cơ cấu được phê duyệt; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, điều hành chính sách lãi suất linh hoạt, phù hợp; Tiếp tục tăng trưởng tín dụng năm 2022 tập trung vào chất lượng, hiệu quả, kiểm soát được rủi ro và theo đúng định hướng của NHNN; Phát triển mạnh mẽ nền tảng khách hàng thông qua phát triển bán hàng đa kênh, hoàn thiện và phát triển hệ thống sản phẩm theo theo chuỗi nhằm khai thác giá trị của từng nhóm khách hàng mục tiêu; Tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ; Tập trung phát triển đội ngũ bán hàng năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, am hiểu và có khả năng tư vấn trọn gói nhu cầu của khách hàng; Đẩy mạnh các hoạt động marketing, thúc đẩy bán sản phẩm dịch vụ theo đặc thù từng địa bàn trọng điểm…