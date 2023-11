Puka tiết lộ cuộc sống hôn nhân, Trường Giang nhận định: ‘Đó là nô lệ’

TPO - Nói với Puka, Trường Giang thẳng thắn nhận định cuộc sống hôn nhân nếu không có khoảng thời gian riêng thì đó là cuộc sống nô lệ.

Puka trở thành khách mời trong tập 39 của chương trình 2 ngày 1 đêm. Trong quá trình di chuyển tới địa điểm diễn ra thử thách, dàn sao Việt đưa ra cho cô những lời khuyên về bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.

Là đàn anh, Trường Giang thẳng thắn khuyên Puka nên để cho chồng có khoảng thời gian tự do nhất định. Để minh chứng cho việc mình không can thiệp tới khoảng trời riêng của chồng, Puka đề nghị Ngô Kiến Huy lên tiếng.

Tuy nhiên, nhân câu chuyện này Ngô Kiến Huy và Cris Phan bóc mẽ Puka giám sát Gin Tuấn Kiệt khá chặt. Cris Phan nói: "Ví dụ Gin đi đá banh với anh em thì chỉ được đá sân gần nhà không quá một km. Đá đối diện chung cư lúc nào cũng có 'camera' quan sát". Puka thừa nhận: "Công nghệ VAR từ trên lầu nhìn xuống".

Lúc này, Trường Giang nhận định: “Đó là cuộc sống nô lệ”.

Tránh hiểu lầm, Puka lý giải đó là tình huống ngẫu nhiên khi sân bóng gần nhà, cô không cấm anh chơi thể thao ở những địa điểm khác. Nữ diễn viên khẳng định vẫn cho Gin Tuấn Kiệt không gian riêng. “Cuộc vui của những người đàn ông, em đâu bao giờ có mặt đâu", Puka giải thích.

Tiếp lời, Trường Giang đặt câu hỏi vì sao nhiều cặp đôi ly dị khiến Puka và dàn sao lặng người.

Trả lời cho câu hỏi này, Trường Giang nói: “Ai cũng nói là do không hợp nhau, không phải. Chỉ có một lý do duy nhất: Không ngồi xuống nói ra được tâm tư của mình. Lý do lớn nhất trong việc ly dị là không ngồi xuống nói được tâm tư vì đối phương không cho cơ hội. Vợ chồng phải ngồi nói chuyện cùng nhau dù là 1h hay 2h đêm cũng phải đợi để hỏi han, quan tâm. Việc nói chuyện với nhau cực kỳ quan trọng. Nếu 3 ngày mà không nói chuyện thì chỉ giống như ở trọ cùng nhau mà thôi".

Chia sẻ của Trường Giang nhận được sự đồng cảm của nhiều khách mời. Trên fanpage của chương trình, nhiều khán giả để lại bình luận đồng tình trước những lời khuyên chân thành mà anh dành cho đàn em.

“Trường Giang đúng kiểu anh cả”, “Những chia sẻ của Trường Giang thật đáng suy ngẫm và chí lý”, “Trường Giang luôn đưa ra những lời khuyên ý nghĩa”, “Trường Giang luôn là người anh dẫn đường, luôn 'mồi' các câu chuyện, đưa ra nhiều mảng miếng để không khí không bị lắng xuống", "Những câu nói của anh Giang hay quá, ý nghĩa nữa, bởi vậy mọi người rất thương anh", "Trường Giang nói rất đúng, vợ chồng phải biết chia sẻ từ những việc nhỏ nhất và phải thường xuyên tương tác nữa. Khi giận nhau cứ nghĩ đến những lúc khó khăn nhất trong lúc yêu là tự nhiên muốn bỏ qua cái tôi ngay"... là một số bình luận của khán giả.