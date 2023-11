Puka muốn khép lại ồn ào sau đám cưới với Gin Tuấn Kiệt

TPO - Puka cho biết cô đã nhận được e-mail xin lỗi từ người tung tin sai sự thật. Nữ diễn viên mong muốn khép lại ồn ào không đáng có sau đám cưới.

Puka đăng tải nội dung e-mail xin lỗi từ người tung tin đồn sai sự thật liên quan tới đám cưới ở quê nhà Đồng Tháp.

Người này viết: "Do phát ngôn của em, do em chưa kiểm soát được lời nói của mình. Em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế, ảnh hưởng đến chị và gia đình. Em khẳng định chưa bao giờ có ý định câu like, câu view, mọi chuyện xuất phát từ sự yêu mến chị. Nếu có gì sai cho em xin lỗi chân thành nhất, mong chị lượng thứ bỏ qua cho em".

Người này cũng thông tin họ đang chịu sự công kích lớn từ cộng đồng mạng nhưng không dám xóa clip. “Nếu em xóa thì chứng tỏ em không dám đối diện với chính cái sai của mình”, trích nội dung từ e-mail Puka chia sẻ.

Đối diện với lời xin lỗi của người tung tin sai sự thật, Puka bày tỏ mong muốn khép lại ồn ào. Cô khẳng định chỉ không muốn thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến gia đình.

"Bạn đã xin lỗi, và tôi biết bạn cũng không có ý xấu. Có thể bạn nghe thông tin sai lệch ở đâu đó rồi vô tình làm ảnh hưởng”, Puka nói.

Nữ diễn viên chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn người hâm mộ tha thứ cho hành động vội vàng của cô gái tung tin đồn sai sự thật.

“Tôi không muốn một ai phải buồn hay tổn thương hết. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và bảo vệ tôi”, Puka nhấn mạnh.

Ngày 15/11, Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới tại quê nhà của cô dâu ở Đồng Tháp. Tiệc mừng được tăng cường an ninh, đội ngũ vệ sĩ, dân phòng để đảm bảo an toàn cho các khách mời. Đồng thời, cặp đôi muốn đề phòng sự cố mất trật tự có thể xảy ra khi nhiều người hiếu kỳ hoặc các YouTuber, TikToker tập trung quay hình.

Chia sẻ về lý do tổ chức nhiều tiệc cưới, Puka cho biết cô là con gái được cả họ trông mong lấy chồng nên không thể bỏ lỡ ngày vui ở quê. Tuy nhiên, đám cưới của Puka liên tục vướng những rắc rối không đáng có khiến cô phải lên tiếng đính chính.

Theo đó, Puka bức xúc khi có người tung tin đồn mỗi thiệp cưới chỉ dành cho một người khiến hàng xóm, khách mời ái ngại.

“Không biết từ đâu ra tin đồn mỗi thiệp cưới dưới quê của em chỉ có thể đi một người. Ai đồn ác vậy? Trong khi gia đình em ghi thiệp là: ‘Trân trọng kính mời: Quý gia đình’. Quý gia đình thì sao là một người được. Gia đình cũng chưa bao giờ thông báo mỗi thiệp chỉ được đi một người. Chưa hết, đám cưới ở quê là dành cho bà con, cô bác, họ hàng lối xóm, không lẽ mời mỗi nhà một người sao mà được. Vô lý vậy cũng đồn rất tội gia đình tôi”, Puka lên tiếng.

Puka nhấn mạnh trước giờ cô quen với những thông tin bịa đặt, sai sự thật và hiếm khi giải thích, đính chính. “Nhưng lần này nói tới gia đình nên tôi phải lên tiếng để sự việc này không có những thông tin sai lệch nữa. Rất mong mọi người trước khi nói gì thì hãy nhớ đến việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống và danh dự người khác vì những thông tin không đúng sự thật”, Puka nói.

Bên cạnh đó, Puka cũng giải thích về tin không cho phép khách mời quay phim, chụp ảnh tại đám cưới. Nữ diễn viên lý giải: “Khách mời vẫn được quay phim, chụp hình. Vì gia đình tôi sợ trên mạng lấy clip mọi người đăng rồi giật tít ảnh hưởng đến hình ảnh những khách mời đến dự nên phải hạn chế. Đặc biệt, mọi người đang ăn uống mà có máy quay phát trực tiếp sẽ dễ gây khó chịu, ảnh hưởng đến nhiều người khác. Nên sự thông cảm của mọi người gia đình rất trân trọng”.