BTC show Westlife tại TPHCM: 'Họp đến 3h sáng xử lý tình trạng khán giả đòi trả vé'

TPO - Ban tổ chức cho biết họ rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng khán giả bị che chắn tầm nhìn trong đêm diễn thứ hai của Westlife tại Việt Nam tối 22/11.

Tối 21/11, Westlife tổ chức đêm nhạc đầu tại Sân vận động Thống Nhất, TPHCM. Trước giờ diễn, phóng viên Tiền Phong ghi nhận tình trạng khán giả nhốn nháo. Một số khán giả bày tỏ bức xúc và yêu cầu ban tổ chức hoàn tiền.

Khán giả đòi hoàn tiền đến từ khu vực Cat 3, nơi có mức giá bán công khai 2,1 triệu đồng. Người xem bức xúc vì khu vực lều kỹ thuật phía trước che hết tầm nhìn, không thấy sân khấu lẫn màn hình LED. Người hâm mộ Westlife la ó, thậm chí đòi hủy vé vì tình hình không thể theo dõi thần tượng biểu diễn.

Khoảng 19h30, khán giả liên tục yêu cầu giải quyết. Ban tổ chức sau đó phát loa thông báo: "Khán giả bị che chắn tầm nhìn vui lòng giữ nguyên vị trí ghế ngồi, ban tổ chức sẽ thông báo hướng giải quyết sau ít phút".

Nhân viên sau đó giải quyết bằng cách kê thêm ghế sau Cat 2, yêu cầu khán giả Cat 3 di chuyển đến khu vực sân khấu để tiếp tục theo dõi biểu diễn.

Trả lời Tiền Phong, ban tổ chức cho biết lều kỹ thuật là tình huống phát sinh ngoài mong muốn: "Phía Westlife thấy trời có dấu hiệu đổ mưa nên dựng lều để đảm bảo chất lượng show diễn. Họ xin lỗi vì thay đổi ở phút chót. Chúng tôi họp đến 3h sáng bàn phương án giải quyết, đảm bảo không có tình trạng này trong đêm diễn thứ hai".

Trên fanpage chương trình, một số khán giả phản ứng vì vé Cat 7 (khoảng 600.000 đồng) có tầm nhìn đẹp hơn hẳn khu vực giá vé 2,1 triệu đồng chỉ thấy bốn cái lều kỹ thuật. Ban tổ chức cho rằng vé Cat 7 là vé đứng, không thuận lợi như các vé ngồi.

Về việc khán giả phán ảnh ghế ngồi xấu và còn dơ, ban tổ chức cho biết họ chừa một số ghế trống để dự phòng trường hợp khán giả mua vé đúng chỗ ghế ngồi không đảm bảo chất lượng.

"Ở các khu vực ban tổ chức không bán full số lượng vé để giải quyết tình trạng trên. Ngoài ra, dù cùng hạng vé, sẽ có khu vực tầm nhìn đẹp hơn và chỗ khác kém hơn. Dù ban tổ chức mong muốn khán giả xem view đều nhau khi mua cùng hạng vé nhưng điều này gần như không thể", đại diện ban tổ chức nói thêm.

Ban tổ chức đồng thời giải thích 21/11 là đêm diễn phát sinh trong show The Wild Dream Your của Westlife tại Việt Nam, lượng khán giả đạt 80-90% so với dự kiến 15.000 người. Đêm diễn phát sinh sau khi vé ngày 22/11 bán hết sau bốn tiếng mở bán.

The Wild Dreams Tour là tour diễn vòng quanh thế giới của Westlife, kéo dài từ 2022-2024 với 91 đêm diễn. Đây là lần thứ hai nhóm sang Việt Nam biểu diễn sau lần ở Hà Nội năm 2011.