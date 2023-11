Showbiz 22/11: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh vác Thanh Hằng lên vai

TPO - Thanh Hằng đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng nhạc trưởng nhân dịp kỷ niệm một tháng kết hôn.

Ngày 22/11, Thanh Hằng chia sẻ một số hình ảnh tình tứ bên chồng – nhạc trưởng Trần Nhật Minh trên trang cá nhân. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Không chỉ vác vợ lên vai, nhạc trưởng Nhật Minh còn hôn lên má Thanh Hằng.

Thanh Hằng và nhạc trưởng Nhật Minh tổ chức đám cưới vào ngày 22/10 tại TP.HCM. Sau khi kết hôn, Thanh Hằng nhanh chóng trở lại sàn diễn. Chia sẻ với Tiền Phong, Thanh Hằng cho biết cô yêu công việc và khán giả nên đã ngay lập tức quay trở lại với công việc.

“Với tôi đám cưới chỉ là buổi tiệc thân mật, giới thiệu với mọi người về hành trình tiếp theo của mình. Vậy nên kế hoạch của tôi sau đám cưới cũng khác mọi người. Tôi vẫn yêu công việc và khán giả của mình”, cô nói.

Thanh Hằng nói cô chưa quen nhạc trưởng Nhật Minh là chồng. Về chuyện có con, người đẹp nói cô muốn thuận theo tự nhiên.

Puka muốn khép lại ồn ào sau đám cưới với Gin Tuấn Kiệt

Puka đăng tải nội dung e-mail xin lỗi từ người tung tin đồn sai sự thật liên quan tới đám cưới ở quê nhà Đồng Tháp.

Người này viết: "Do phát ngôn của em, do em chưa kiểm soát được lời nói của mình. Em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế, ảnh hưởng đến chị và gia đình. Em khẳng định chưa bao giờ có ý định câu like, câu view, mọi chuyện xuất phát từ sự yêu mến chị. Nếu có gì sai cho em xin lỗi chân thành nhất, mong chị lượng thứ bỏ qua cho em".

Người này cũng thông tin họ đang chịu sự công kích lớn từ cộng đồng mạng nhưng không dám xóa clip. “Nếu em xóa thì chứng tỏ em không dám đối diện với chính cái sai của mình”, trích nội dung từ e-mail Puka chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm vướng tin ngoại tình và mua nhà cho trợ lý riêng

Ngày 20/11, Lê Dương Bảo Lâm và TikToker Hải Vót đăng video giải thích thông tin yêu nhau đang lan truyền trên mạng. Diễn viên hài khẳng định không có chuyện anh ngoại tình với trợ lý như một số người thắc mắc, thêu dệt.

"Tôi thấy Hải Vót là người có tài năng nên muốn hỗ trợ. Tôi chỉ dạy các bạn nhiều thứ trong nghề. Sau đó, có người nói chúng tôi cặp nhau, mua nhà, dám dẫn Hải về quán nước và qua mặt vợ, quá nhiều lời đồn", Lê Dương Bảo Lâm nói.

Diễn viên hài cho biết anh có hỗ trợ hai người, một là ca sĩ hát kẹo kéo, một là TikToker Hải Vót. Anh muốn giúp hai bạn trẻ vì có nhiều điểm tương đồng giống anh ngày trẻ, có đam mê nhưng chưa có cơ hội phát triển.

Con gái nghệ sĩ Vũ Linh xin lỗi, khóc trên livestream

Ngày 21/11, Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh) đăng video gửi lời xin lỗi khán giả, người liên quan ồn ào những ngày qua gồm Vũ Luân, Diệu Ni, Phương Lê, Nguyên Vũ.

Phương Lê trước đây vốn ủng hộ Hồng Loan, hiện muốn tách hội sau khi Nguyên Vũ đứng ra thực hiện phim ngắn về cuộc đời con gái NSƯT Vũ Linh nhưng không bàn bạc, trao đổi ý kiến.

"Chuyện vừa qua tôi cũng không muốn, nhất là việc anh chị trong nhà hiểu lầm. Tôi xin lỗi đại gia đình vì làm mọi người lo lắng. Tính của tôi hời hợt nên để xảy ra chuyện hôm nay. Tôi chỉ mong anh chị trong gia đình ngồi lại nói chuyện vì không có gì to tát", Hồng Loan nói.

Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì thường mặc đồ cắt xẻ táo bạo

Trong thời điểm ngày càng có nhiều thần tượng Kpop ra mắt ở độ tuổi vị thành niên, việc Kiss of Life gồm các thành viên đều ở độ tuổi từ 18 đến 23 khi debut được khen ngợi. Tuy nhiên, ngay cả khi ra mắt ở tuổi trưởng thành, việc thành viên Natty liên tục xuất hiện với phong cách quá gợi cảm vẫn gây tranh cãi.

Cư dân mạng Hàn Quốc đang có phản ứng trái chiều trước chiếc váy hở hang của Natty. Chiếc váy thu hút sự chú ý của công chúng xuất hiện trong đoạn video ghi lại quá trình Natty và các thành viên Kiss of Life chụp ảnh cho album Born to Be XX được tung ra gần đây.