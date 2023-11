Nữ ca sĩ bị chỉ trích vì thường mặc đồ cắt xẻ táo bạo

TPO - Natty ra mắt không lâu nhưng đã liên tục xuất hiện với phong cách gợi cảm. Việc này khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc chỉ trích.

Trong thời điểm ngày càng có nhiều thần tượng Kpop ra mắt ở độ tuổi vị thành niên, việc Kiss of Life gồm các thành viên đều ở độ tuổi từ 18 đến 23 khi debut được khen ngợi. Tuy nhiên, ngay cả khi ra mắt ở tuổi trưởng thành, việc thành viên Natty liên tục xuất hiện với phong cách quá gợi cảm vẫn gây tranh cãi.

Cư dân mạng Hàn Quốc đang có phản ứng trái chiều trước chiếc váy hở hang của Natty. Chiếc váy thu hút sự chú ý của công chúng xuất hiện trong đoạn video ghi lại quá trình Natty và các thành viên Kiss of Life chụp ảnh cho album Born to Be XX được tung ra gần đây.

Ngay đầu video, Natty khoe vóc dáng trong chiếc váy đen gợi cảm. Cô trông lộng lẫy và tự tin trong bộ trang phục táo bạo. Bộ trang phục cắt xẻ táo bạo để lộ ra đường cong cơ thể của Natty.

Đây không phải lần đầu tiên Natty thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì phong cách gợi cảm. Một số khán giả cho rằng trong tất cả thành viên của nhóm, dường như Natty là người mặc trang phục hở hang nhất, ngay cả khi biểu diễn.

Trên diễn đàn Instiz, hầu hết khán giả cho rằng Natty mặc quá hở hang. Nhiều người thậm chí cho biết đây là lần đầu họ thấy một tân binh mặc gợi cảm như Natty.

“Cô ấy có thực sự muốn mặc nó không. Việc này thật nghiêm trọng”, “Nếu chụp ảnh tạp chí thì trang phục đó ổn, nhưng đây là ảnh chụp cho album. Công ty thật quá đáng”, “Trang phục sân khấu của Natty cũng thường rất ngắn”, “Có rất nhiều trang phục đẹp, tại sao họ mặc kiểu đó. Họ phơi bày cơ thể từ bài hát đầu tiên cơ”, là những bình luận trên Instiz.

Kiss of Life là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 4 thành viên Julie, Natty, Belle và Haneul. Kiss of Life ra mắt vào ngày 5/7, dưới sự quản lý của S2 Entertainment.

Natty sinh năm 2002, đến từ Thái Lan. Natty từng là thí sinh của chương trình sống còn Sixteen (do JYP tổ chức và thành lập nên nhóm nhạc TWICE) và Idol School (lập nên nhóm nhạc Fromis 9).

Trong cả hai chương trình, cô đều lọt vào chung kết, nhưng cuối cùng không được chọn vào đội hình ra mắt. Năm 2020, cô ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo thông qua album Nineteen.