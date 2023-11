Vì sao album bị chê thậm tệ, Jungkook vẫn được ca ngợi là ông hoàng nhạc pop?

TPO - Jungkook được truyền thông trong nước lẫn quốc tế đánh giá cao. NME thậm chí nhận định em út nhóm BTS là "ông hoàng nhạc pop" thế hệ mới.

Jungkook của BTS đã tham gia chương trình thử giọng SuperStar K3 khi còn học cấp hai. Không lọt vào vòng chung kết nhưng anh nhận được danh thiếp từ 7 công ty giải trí, trong đó có BIGHIT MUSIC. Tuổi còn trẻ nhưng Jungkook được công nhận là giọng ca, vũ công xuất sắc và đảm nhận vị trí main vocal của BTS, đồng thời nhận được danh hiệu "em út vàng".

Hội chứng Jungkook trên toàn cầu

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jungkook đang tạo nên “hội chứng Jungkook” trên thị trường nhạc pop toàn cầu với các ca khúc trong album solo đầu tay Golden.

Jungkook đang bội thu thành tích từ nhiều bảng xếp hạng khác nhau. Ca khúc chủ đề Standing Next to You lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 ở vị trí thứ 5 trên Billboard Mỹ. Ca khúc cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng Global 200 và Global (không bao gồm Mỹ). Thành tích này được đưa ra dựa trên lượt phát trực tuyến và doanh số bán hàng tại hơn 200 quốc gia/khu vực trên thế giới.

Trên bảng xếp hạng Daily Top Song Global của nền tảng phát nhạc lớn nhất thế giới Spotify, 7 bài hát khác trong album mới, bao gồm Hate You, Yes or No và Please Don’t Change (feat. DJ Snake)... lần lượt xuất hiện với thứ hạng cao. Điều đó cho thấy sự đón nhận của công chúng yêu nhạc với sản phẩm đầu tay của em út nhóm BTS.

Trước đó, album của Jungkook (BTS) bị nhà phê bình Han Sung Hyun viết trên chuyên trang IZM rằng không có màu sắc cá nhân. Thay vào đó, sản phẩm này hướng tới yếu tố thương mại nhiều hơn.

“Đây là album thể hiện sự trống rỗng của danh hiệu 'ngôi sao nhạc pop' trong thời đại Kpop đã vượt qua biên giới và tự khẳng định mình là một thể loại toàn diện”, nhà phê bình đưa ra đánh giá tiêu cực về album trên IZM.

Tuy nhiên, bất chấp những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, sản phẩm vẫn đạt vô số thành tích để chứng tỏ khán giả đón nhận album này như thế nào.

Album Golden đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng UK Official Chart. Càng ý nghĩa hơn khi Jungkook đã đạt được những thành tích này giữa thời điểm album 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift càn quét các bảng xếp hạng lớn trên thế giới.

Bí quyết thành công bất chấp tranh luận về chất lượng sản phẩm

Các chuyên gia âm nhạc chỉ ra lý do đầu tiên giúp Jungkook có thể thâm nhập thị trường âm nhạc Mỹ là tất cả bài hát trong album đều được viết bằng tiếng Anh, theo Herald Corp.

Jungkook đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Khi chuẩn bị tiến sang thị trường âm nhạc nước ngoài, chúng tôi quyết định tất cả bài hát trong album này đều được sản xuất bằng tiếng Anh”.

Sức mạnh của “các bài hát bằng tiếng Anh” được khẳng định thông qua báo cáo của Luminate - một công ty phân tích thị trường âm nhạc toàn cầu - công bố vào tháng 8.

Khi phân tích top 10.000 bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng âm nhạc Mỹ nửa đầu năm nay theo ngôn ngữ, tiếng Anh chiếm vị trí dẫn đầu áp đảo với 88,3%. Tiếp theo đó là các ca khúc tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn xếp thứ 3.

Tuy xếp thứ 3 nhưng tiếng Hàn chiếm tỷ lệ rất thấp là 0,9%, ngay cả khi Kpop đã trở nên phổ biến toàn cầu. Do đó, việc hát bằng tiếng Anh chính là lý do quan trọng khiến album của nam ca sĩ solo Hàn Quốc đạt được thành tích chưa từng có trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Ngoài ra, không thể bỏ qua việc Golden có “cấu trúc giống cửa hàng bách hóa nhạc pop”. Album này bao gồm 11 bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, bao gồm UK garage, Afropop, acoustic pop và dance điện tử. Điều này phá vỡ rào cản thể loại trong album.

USA Today đưa ra đánh giá tích cực về album: “Jungkook đã kết hợp thành công nhiều thể loại khác nhau như R&B, EDM, Disco funk và pop ballad vào Golden”.

Consequence of Sound - một cơ quan truyền thông âm nhạc của Mỹ - ca ngợi tài năng của Jungkook trong việc sử dụng hoàn hảo đặc điểm của từng thể loại. “Anh ấy biết cách sử dụng giọng hát của mình. Đó chính là 'nhạc cụ' vĩ đại nhất".

Jungkook đã thu âm 4 đến 5 bài hát trong album trong một tuần. Điều này có thể thực hiện được nhờ cách diễn giải bài hát hoàn hảo, khả năng điều chỉnh giọng hát phù hợp với thể loại và tính linh hoạt.

Đội ngũ sản xuất album cho biết: “Tài năng thiên bẩm và khuynh hướng cầu toàn của Jungkook đã nâng tầm mức độ hoàn hảo của Golden".

Herald Corp chỉ ra album có âm nhạc thời thượng, chất lượng cao đã tiếp cận thị hiếu của người nghe. Nhờ đó, các bài hát trong album được phát tổng cộng gần 40 triệu lần trong ngày phát hành trên Spotify, lập kỷ lục mới về lượt phát trực tuyến nhiều nhất trong ngày trong số các album của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Ngoài ra, truyền thông đánh giá sức hút của Jungkook với tư cách nam ca sĩ solo đã nhận được phản ứng rất lớn từ người hâm mộ. Gần đây, sự hiện diện của các nam ca sĩ solo trên thị trường nhạc pop không đáng kể.

Nhìn vào những ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ từ năm ngoái đến nay, có thể thấy các nữ nghệ sĩ như Beyoncé, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Doja Cat nổi bật hơn cả.

Về thể loại, country, hip-hop và R&B vẫn là xu hướng. Jungkook xuất hiện trong hoàn cảnh không một ca sĩ nhạc dance nào có thể thống trị sân khấu với màn trình diễn áp đảo. Do đó, em út nhóm BTS đã thỏa mãn cơn khát “ngôi sao nhạc pop” của công chúng.

Ngay sau khi phát hành album mới, Jungkook xuất hiện trên talk show nổi tiếng The Tonight Show Starring Jimmy Fallon của NBC và CitiConcert Series của TODAY. Tại đây, anh cho thấy màn trình diễn live ổn định và chất lượng cao, xứng tầm một thần tượng có 10 năm kinh nghiệm. Tờ Herald Corp thậm chí gọi đây là “sân khấu huyền thoại của một ngôi sao nhạc pop mới”.

Viết về Jungkook, NME nhận định: “Thập kỷ nào cũng có một 'ông hoàng nhạc pop'. Thế nhưng vẫn chưa có nam ngôi sao solo nào đủ thành công trong những năm 2020. Jungkook đã chứng minh anh ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với Golden. Những năm 2020 cuối cùng đã tìm ra 'vua nhạc pop' và Golden đảm bảo cho anh ấy ngai vàng”.

NME đề cập đến Justin Timberlake - người thống trị chính trường trong những năm 2000 và Justin Bieber - người đại diện cho những năm 2010. NME viết thêm: “Một vị vua nhạc pop mới chuẩn bị lên ngôi”, ám chỉ Jungkook.

Jungkook đã thành công tại thị trường Bắc Mỹ nhờ sử dụng một số chiến lược, nhưng yếu tố lớn nhất là kỹ năng ca hát của anh, bao gồm cả những màn biểu diễn trực tiếp chất lượng.