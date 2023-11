Album của Jungkook (BTS) bị chê bai thậm tệ

TPO - Nhà phê bình Han Sung Hyun viết trên chuyên trang IZM rằng album của Jungkook không có màu sắc cá nhân. Thay vào đó, sản phẩm này hướng tới yếu tố thương mại nhiều hơn.

Mới đây, em út nhóm BTS Jungkook phát hành album solo mang tên Golden. Tuy nhiên, chuyên trang phê bình âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc IZM đã có những bình luận trái chiều về album. Những đánh giá khá gay gắt của chuyên trang này cũng gây ra cuộc tranh luận căng thẳng trên mạng xã hội.

Theo chuyên trang, từ trước đến nay, các ca khúc Kpop thường có nhịp điệu điển hình dù đôi khi nó được đánh giá là kém đẳng cấp hơn âm nhạc phương Tây. Việc này từ lâu đã được đón nhận như một lời khen ngợi, chứng tỏ Kpop có nét riêng. Tuy nhiên, album của Jungkook, Golden đã phá vỡ chuẩn mực đó

“Đây là album thể hiện sự trống rỗng của danh hiệu 'ngôi sao nhạc pop' trong thời đại Kpop đã vượt qua biên giới và tự khẳng định mình là một thể loại toàn diện”, IZM nhận định.

Giải thích cho đánh giá trên, IZM cho rằng Jungkook đã quá giống các ngôi sao phương Tây trong từng ca khúc của album.

“Đối với 3D, Jungkook có điểm tương đồng với Justin Timberlake, trong khi ở Standing Next To You, anh ấy là The Weeknd kết hợp Michael Jackson. Với Closer To You, anh ấy tiến gần đến Justin Bieber. Tuy nhiên, cuối cùng thì Jungkook không phải sự kết hợp của tất cả ngôi sao nhạc pop đó. Album và cấu trúc của nó đã xóa bỏ danh tính của Jungkook trong nỗ lực đứng đầu các bảng xếp hạng Mỹ. Và với lý do này, album Golden khiến người nghe có cảm giác nó chỉ như một danh sách phát tự động, được kết hợp với nhau bằng thuật toán”, nhà phê bình Han Sung Hyun của IZM nhận định.

Tức, album thiếu tính tổng thể và màu sắc đặc trưng của Jungkook. Han Sung Hyun bày tỏ thêm Golden thể hiện rõ mục tiêu cuối cùng của HYBE Entertainment, là loại bỏ chữ 'K' khỏi Kpop (K là viết tắt của Korean), giống các album của Le Sserafim hay NewJeans.

“Ưu điểm của album là nó không chứa đựng thông điệp tìm kiếm bản sắc hay truyền bá triết lý. Golden là sản phẩm được thương mại hóa, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính dồi dào tài trợ cho hệ thống A&R xa hoa”, Han Sung Hyun nhấn mạnh.

Nhà phê bình tiếp tục: “Album cung cấp các bài hát 'dễ nghe' và 'hợp thời trang', 'ngắn' từ các nhạc sĩ như Ed Sheeran, Shawn Mendes, DJ Snake… Đối với những khán giả tìm kiếm thể loại nhạc đang thịnh hành, nội dung ngắn và câu từ thời thượng nhất, Golden là sự lựa chọn hoàn hảo”.

Đánh giá của nhà phê bình âm nhạc lập tức vấp phải tranh luận. Một số khán giả đồng tình với quan điểm của nhà phê bình, trong khi số khác nhận định Han Sung Hyun ác cảm với Jungkook nên đưa ra bình luận tiêu cực.

“Các bài hát đều ổn, nhưng tôi hiểu nhà phê bình đang nói về điều gì. Có cảm giác nó đang tập trung vào thứ hạng và thành tích thương mại. Sẽ tốt hơn nếu nó thể hiện một chút màu sắc nghệ thuật. Jungkook là một người tài năng, vậy nên tôi đã mong đợi điều gì đó độc đáo hơn ở anh ấy”, “Tôi đã nghe album này khá nhiều, nhưng có thể nói tôi đồng ý với những gì nhà phê bình đưa ra”, một số khán giả đồng tình.

Trong khi đó, số khác phản hồi: “Jungkook đã vượt qua giới hạn và thử tất cả kỹ năng thanh nhạc khác nhau mà trước đây cậu ấy chưa thể hiện được. Album cung cấp nhiều thứ nên tôi rất hài lòng”, “Bài đánh giá này giống bất cứ bình luận ác ý nào dưới một số bài đăng trên diễn đàn trực tuyến”.

Du Nhã