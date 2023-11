Sự khó hiểu ở đêm nhạc Hà Nội có giá vé đắt hơn BlackPink

TPO - Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi vừa công bố TRI.BE là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn ở sự kiện. Thông tin này tiếp tục gây tranh cãi.

Sau khi công bố giá vé khá cao, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi tiếp tục công bố những cái tên còn lại trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Cái tên đầu tiên trong số đó đã được hé lộ là nhóm nhạc nữ TRI.BE.

Ngày 14/11, khi công bố giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng, sự kiện Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi đã gây tranh cãi dữ dội. Mức vé này được nhận định là quá cao so với danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Nếu 4 cái tên còn lại không đủ hot, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có khả năng cao là ế vé.

Và với việc ngày 15/11, đơn vị tổ chức công bố TRI.BE là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn ở Hà Nội, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi tiếp tục gây thất vọng.

TRI.BE được thành lập năm 2021 bởi TR Entertainment và Universal Music Group. Thực tế, nhóm nhạc này còn quá mờ nhạt ở cả thị trường Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Với album mới nhất là Leviosa phát hành tháng 8/2022, TRI.BE có lượt album bán ra khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của thị trường Kpop là 16.000 bản.

Ở Việt Nam, TRI.BE là cái tên rất mới, lượng người hâm mộ chưa đông. So với những cái tên đã công bố trong dàn nghệ sĩ như Kim Jae Joong, Infinite, Highlight, MAMAMOO+, TRI.BE thậm chí mờ nhạt hơn cả. Do đó, việc ban tổ chức công bố TRI.BE sau khi đưa ra giá vé 15 triệu đồng chỉ càng khiến khán giả thêm khó hiểu.

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi hiện được nhận định khó bán hết vé để lấp đầy sân vận động Mỹ Đình.

Ngoài ra, rất nhiều câu hỏi khán giả thắc mắc mà chưa được ban tổ chức giải đáp. Theo đó, 3 nghệ sĩ còn lại đến khi nào sẽ được công bố. Suốt thời gian qua, đơn vị thực hiện sự kiện không cố định khoảng thời gian thông báo nghệ sĩ tham gia. Do đó, khán giả rất bị động và phải chờ đợi nhiều ngày.

Thời gian mở bán vé là khi nào? Đáng nói, hiện tại, ban tổ chức chỉ công bố dàn nghệ sĩ chung cho cả 2 ngày biểu diễn mà chưa xác nhận ai biểu diễn ngày nào.

Do đó, khán giả ở xa rất bối rối trong việc mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Trong khi đó, giá vé có thể tăng lên từng ngày bởi thời điểm diễn ra sự kiện là Giáng sinh.

Điều khiến khán giả khó hiểu nhất là việc ban tổ chức random cơ hội tham dự fansign. Những khán giả mua vé VIP, V.VIP có cơ hội tham dự fansign nhưng danh sách được chọn ngẫu nhiên. Tức, khán giả chưa chắc được dự fansign của ca sĩ, nhóm nhạc họ yêu thích.

Khán giả đang tranh cãi dữ dội vấn đề này nhưng đại diện ban tổ chức chưa đưa ra câu trả lời. Do đó, nhiều người hâm mộ cho rằng thà bỏ ra 15 triệu đồng sang các nước lân cận xem trọn vẹn 2-3 tiếng biểu diễn trong concert của thần tượng hơn là tham gia một sự kiện âm nhạc tổng hợp và chưa chắc đã được vào fansign của nghệ sĩ yêu thích.

Với 8 hạng vé khác nhau, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng. Trong đó, hạng vé V.VIP S2, S3 và V.VIP S1 được thông báo số lượng có hạn với giá vé lần lượt là 10 triệu đồng và 15 triệu đồng. Hạng vé V.VIP A và V.VIP B gần sân khấu nhất có giá 5,2 triệu đồng, trong khi VIP A và VIP B là 4,5 triệu đồng.

Danh sách biểu diễn trong 2 đêm của sự kiện hiện có Mamamoo+, Highlight, Kim Jae Joong, Infinite, Nichkhun, Jun.K (nhóm 2PM), THE WIND, TRI.BE, Đức Phúc, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Tóc Tiên.