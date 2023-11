Nguy cơ đêm nhạc ở Hà Nội ế ẩm vì giá vé đắt hơn cả BlackPink

TPO - Nhiều khán giả nhận định mức giá 15 triệu đồng của sự kiện Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi là quá đắt đỏ so với dàn nghệ sĩ biểu diễn.

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi từ sự kiện rất được mong đợi nay lại đối mặt với sự ghẻ lạnh của khán giả. Lý do là đơn vị tổ chức chậm trễ trong việc công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn trong khi giá vé quá cao.

Với 8 hạng vé khác nhau, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng. Trong đó, hạng vé V.VIP S2, S3 và V.VIP S1 được thông báo số lượng có hạn với giá vé lần lượt là 10 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Hạng vé V.VIP A và V.VIP B gần sân khấu nhất có giá 5,2 triệu đồng, trong khi VIP A và VIP B là 4,5 triệu đồng.

Giá vé đắt so với các sự kiện âm nhạc khác

Những khán giả mua V.VIP và VIP được tham dự fansign (buổi ký tặng) của nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, có lối đi riêng, hộp quà và quyền lợi đặc biệt khác chưa được công bố. Đáng nói, cơ hội tham dự buổi ký tặng là ngẫu nhiên nên khán giả bức xúc. Họ bỏ ra số tiền lớn nhưng không chắc được tham buổi ký tặng của nghệ sĩ yêu thích.

Giá vé trên so sánh với những sự kiện Kpop đã diễn ra ở Việt Nam hay quốc tế đều khá cao. SEEN Festival Hội An diễn ra giữa tháng 6 vừa qua với sự tham gia của Taeyang, aespa, BoA… có giá vé dao động từ 2,8 triệu đồng tới 5,5 triệu đồng.

Lễ hội âm nhạc GENfest diễn ra đầu tháng 11 tại TP.HCM có giá vé cao nhất là 3,15 triệu đồng. Sự kiện này cũng diễn ra trong 2 ngày với HyunA, Zico biểu diễn ở ngày đầu tiên và Lee Hyo Ri, Zion.T trong ngày thứ 2. Bởi đây là lễ hội âm nhạc nên ngoài buổi diễn chính của các ca sĩ Việt và Hàn Quốc, GENfest còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác.

KCON là sự kiện âm nhạc diễn ra thường niên ở Los Angeles, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác. Năm 2023, sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày, từ 18/8 tới 20/8 tại Los Angeles. Ngày đầu tiên của sự kiện có sự tham gia của một trong những nhóm nữ hot nhất Hàn Quốc hiện nay là IVE cùng với NMIXX, 2 thành viên MONSTA X Shownu và Hyungwon, Taemin của SHINee, Taeyong của NCT và WayV.

Trong khi đó, ngày thứ 3 có ATEEZ, EVERGLOW, (G)I-DLE, ITZY, Lapillus, Stray Kids, THE BOYZ và nhóm nhạc Nhật Bản JO1. Stray Kids được xem như nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất nhì Kpop thế hệ thứ 4.

Giá vé cao nhất để tham gia sự kiện này là 500 USD (khoảng 12 triệu đồng) với quyền lợi gặp trực tiếp thần tượng nào đó sau buổi biểu diễn, tham gia chương trình Meet&Greet diễn ra trong cả ngày và dự thảm đỏ.

Với cả concert của BlackPink diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 7, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi cũng có vé đắt hơn hẳn. Trong đó, vé VIP của BlackPink có giá 9,8 triệu đồng. Với hạng vé cao nhất này, khán giả được ngồi sát sân khấu và nhận gói quà độc quyền gồm khăn, mũ, card bo góc... của các thành viên BlackPink.

Trong khi đó, hai hạng vé cao nhất của Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi ở xa sân khấu. Khu đứng sát sân khấu của sự kiện này có giá 5,2 triệu đồng. Do đó, V.VIP A và V.VIP B hay VIP A, VIP B có lẽ là hạng vé được người hâm mộ săn đón nhiều nhất.

Tình trạng ảm đạm, ế ẩm của các concert Hàn Quốc tại Việt Nam

Với giá vé cao so với mặt bằng chung, trong khi danh sách nghệ sĩ biểu diễn không quá hấp dẫn ở thị trường Việt Nam, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi được dự đoán khó bán hết vé. Danh sách biểu diễn trong 2 đêm của sự kiện hiện có Mamamoo+, Highlight, Kim Jae Joong, Infinite, Nichkhun, Jun.K (nhóm 2PM), THE WIND, Đức Phúc, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Tóc Tiên.

Còn 4 cái tên chưa được đơn vị tổ chức công bố. Nếu những cái tên còn lại đủ hot, sự kiện này may ra lấp đầy sân vận động. Mamamoo+, Highlight, Kim Jae Joong, Infinite, Nichkhun, Jun.K đều là những cái tên đình đám ở thị trường Hàn. Kim Jae Joong thậm chí là thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK.

Nhưng đó là câu chuyện trong những năm trước đó, khi Kpop chưa bị chiếm lĩnh bởi thần tượng Kpop thế hệ thứ 3 (chẳng hạn BlackPink, BTS, Seventeen, TWICE...) hay thứ 4 (như Stray Kids, TXT, IVE, New Jeans, aespa...)

Ở hiện tại, họ ít hoạt động âm nhạc và lượng fan ở Việt Nam cũng không quá lớn. Chưa kể, với mức giá 15 triệu đồng, người hâm mộ sẽ có tâm lý thà bỏ số tiền đó sang các nước lân cận để xem concert riêng của thần tượng. Theo họ, 15 triệu đồng để xem concert dài 2-3 tiếng của thần tượng đáng giá hơn nhiều so với chương trình âm nhạc tổng hợp, chỉ có thể gặp nghệ sĩ yêu thích chỉ trong vài phút.

Ngoài concert BlackPink lấp đầy sân vận động và thu về doanh thu khủng, nhiều sự kiện âm nhạc tổng hợp Hàn Quốc ở Việt Nam đã rơi vào tình trạng ế ẩm.

Asia Artist Awards (AAA) tổ chức tại Hà Nội năm 2019 có hàng trăm sao hạng A Hàn Quốc như Yoona, Jang Dong Gun, Ji Chang Wook, Lee Kwang Soo, Jung Hae In, TWICE, SEVENTEEN, GOT7, Momoland, Super Junior, ITZY, Kang Daniel, Stray Kids... có giá vé cao nhất là 4,8 triệu đồng với quyền lợi xem thảm đỏ.

Sự kiện có đông khán giả tham gia bởi lượng fan của những nghệ sĩ kể trên không nhỏ. Tuy nhiên, đại diện đơn vị tổ chức AAA ở Việt Nam khẳng định sự kiện không mang về lợi nhuận.

Trong khi đó, Music Bank năm 2015 ở Hà Nội tuy quy tụ những nhóm nhạc hot ở thời điểm đó như EXO, GOT7, BlockB, A Pink, Sistar… cũng chỉ bán được 50% trong tổng số 30.000 vé ban tổ chức kỳ vọng. MBC Music K-Plus 2017 thậm chí trống phần lớn sân vận động Mỹ Đình và rồi phải mở cửa cho khán giả vào miễn phí.

Sự kiện này có vé VIP là 3,8 triệu đồng nhưng dàn nghệ sĩ biểu diễn được đánh giá không quá hot như EXID, Se7en, APink, Seventeen, Hallo, Laboum, I.C.E, B.I.G, MASC, NC.A, Bom-i.

Vậy mới thấy, với các concert Hàn diễn ra ở Việt Nam, phần lớn rơi vào tình trạng ế ẩm. Riêng concert BlackPink gây kinh ngạc khi tẩu tán hết hàng chục nghìn vé. Tuy nhiên, điều đó không khó hiểu bởi BlackPink đang là nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu.

Do đó, không chỉ người hâm mộ của nhóm mà những khán giả trung lập, chỉ đơn thuần là người yêu nhạc cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để gặp gỡ các cô gái. Một phần xuất phát từ tâm lý thích thưởng thức âm nhạc, giải trí, phần khác vì tâm lý tò mò xem BlackPink trình diễn thế nào mà hot đến vậy.

Bằng chứng là rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Trịnh Thăng Bình, Bảo Thy, Erik, Đức Phúc… cũng tới xem concert. Chưa kể, các fan quốc tế của BlackPink cũng tới Hà Nội để ủng hộ thần tượng. Tất cả tạo nên hiệu ứng truyền thông lớn chưa từng có ở Việt Nam nên ngay từ sớm, các phe vé đã rần rần mua hết hạng vé.

Trong khi đó, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi là sự kiện tổng hợp nhiều nghệ sĩ nên fan quốc tế không chấp nhận chịu chi. Nếu không có một cái tên đủ hot, lượng fan khủng được công bố trong những ngày tới, sự kiện này có lẽ khó thu hút số khán giả đủ lớn để đạt doanh thu với mức giá hiện tại.