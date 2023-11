Ca khúc 'Sóng gió' có vận vào Jack và K-ICM hiện tại?

TPO - Gần 3 năm kể từ khi Jack tách khỏi K-ICM để phát triển sự nghiệp riêng. Nam ca sĩ chững lại trong âm nhạc, thậm chí vướng nhiều ồn ào đời tư.

“Rời xa K-ICM là bão tố”, câu nói này hẳn rất đúng với trường hợp của Jack. Kể từ khi tách khỏi K-ICM, Jack vẫn giữ được sức nóng trên sân khấu nhưng rõ ràng các sản phẩm âm nhạc của anh không còn bùng nổ như trước. Chưa kể, Jack vướng rất nhiều lùm xùm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng và uy tín.

Nhưng, rời xa Jack, K-ICM cũng chẳng khá hơn là bao. Sự nghiệp của K-ICM chững lại thấy rõ. Đã có thời (cụ thể là thời hợp tác với Jack) tên tuổi của K-ICM phủ sóng liên tục trên mạng xã hội, nhưng lúc này nhà sản xuất sinh năm 1999 gần như biến mất.

Anh vẫn chăm chỉ làm nhạc nhưng các sản phẩm không còn được chú ý nên nhiều khán giả thậm chí không biết những ngày qua K-ICM làm gì, ở đâu?

Sóng gió của Jack

Jack và K-ICM từng là bộ đôi đình đám ở thị trường nhạc Việt. Sự ăn ý của họ trong âm nhạc là không thể phủ nhận. Bằng chứng là thành công của loạt hit Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi. Cuối tháng 12/2019, tình bạn cũng như mối quan hệ hợp tác của hai người đi đến hồi kết.

Đôi bên xảy ra mâu thuẫn căng thẳng và Jack "dứt áo" rời khỏi công ty của K-ICM. Kể từ đó, cặp bài trùng ngày nào bước đi trên 2 ngã rẽ riêng biệt.

Trên con đường riêng ấy, Jack đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Hoa hải đường, Đom đóm, Ngôi sao cô đơn, Nơi tôi sinh ra. Các MV kể trên đều được đầu tư mạnh tay về bối cảnh, hình ảnh và nội dung.

Về mặt âm nhạc, các sản phẩm trên gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng Jack vẫn làm tốt ngay cả khi tách khỏi K-ICM và tiếp tục mang đến những sản phẩm bắt tai. Trong khi số khác nhận định cái bóng của K-ICM quá lớn trong âm nhạc của Jack và thật khó để anh có thêm sản phẩm gây ấn tượng mạnh như Sóng gió năm nào.

Tuy nhiên, tạm gác vấn đề hình ảnh, âm nhạc sang một bên thì điều đáng tiếc hơn cả là các sản phẩm của Jack vướng nhiều tranh cãi. Trong đó, Ngôi sao cô đơn ngay khi ra mắt bị chỉ trích bạo lực. Nhân vật của Jack trong MV có nhiều cảnh điên loạn, đập phá, sử dụng vũ khí, thậm chí chống đối lực lượng chức năng.

Phần giai điệu của bài được nhận xét quá giống Blinding Lights của The Weeknd, trong khi các tình tiết MV cũng khiến người xem liên tưởng tới sản phẩm từ nam ca sĩ người Canada.

Tới Nơi tôi sinh ra - MV mới nhất - tiếp nối chuỗi ngày tranh cãi của giọng ca quê Bến Tre. Ồn ào lần này có tác động lớn tới sự nghiệp của nam ca sĩ.

Trong lần trở lại này, Jack đã đưa người hâm mộ lẫn công chúng đi qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ kinh ngạc, tự hào tới nghi ngờ, thất vọng. Nơi tôi sinh ra có sự xuất hiện ngôi sao bóng đá thế giới Messi. Việc này đã gây chấn động bởi từ trước đến nay, chưa ai ngoài Jack mời được ngôi sao tầm cỡ thế giới như Messi tham gia MV.

Tuy nhiên, khi người hâm mộ chưa kịp tự hào quá lâu, doanh nhân Quốc Anh cho biết Jack được gặp Messi thông qua sự sắp xếp, kết nối của ông và doanh nhân Quốc Cường.

Ông khẳng định theo thỏa thuận ban đầu, việc Jack ghi hình cuộc gặp với Messi chỉ để làm kỷ niệm. Do đó, ông rất bất ngờ khi Jack đưa hình ảnh Messi vào MV, thậm chí tổ chức cả họp báo.

Sau đó, đôi bên có thêm nhiều chia sẻ về sự việc nhưng nó khiến khán giả đã phần nào mất lòng tin ở Jack. Đến nay, nhiều người vẫn nhắc lại sự việc để mỉa mai nam ca sĩ.

Sự việc Messi hay ồn ào với bạn gái Thiên An có lẽ là 2 trong những scandal nghiêm trọng nhất trong suốt sự nghiệp của Jack, kể cả sau này.

Tháng 8/2021, Thiên An xác nhận có con gái chung với Jack. Tuy nhiên, hai người chia tay chỉ một tháng sau khi nữ diễn viên sinh con. Thiên An nói thêm lý do họ chia tay là: "Những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi hơn một năm qua, mình bị lừa dối và xem thường đến thế”.

Thời điểm đó, sau 2 ngày im lặng, Jack lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An và xin lỗi khán giả, những người liên quan. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nhắc tới việc bị tố “bắt cá nhiều tay”. Cũng vì vụ tranh cãi, Jack tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài.

Mới đây, Jack rộ tin hẹn hò Thúy Ngân. Tuy nhiên, Thúy Ngân nhanh chóng lên tiếng dập tắt tin đồn trong khi Jack giữ im lặng.

K-ICM ở đâu?

Sự rời đi của đối tác thành công nhất là Jack không khiến K-ICM nản chí. Anh tiếp tục hoạt động chăm chỉ và thay vì trung thành với một ca sĩ như trước, K-ICM hợp tác với nhiều đồng nghiệp khác nhau, chẳng hạn LENA, Xesi, Văn Mai Hương… hoặc những gương mặt mới như Quang Đông, APJ…

Điều đáng khen ngợi là K-ICM vẫn kiên trì với âm nhạc hiện đại pha màu sắc truyền thống, dân gian đương đại. Dẫu vậy, về mặt thành tích, các sản phẩm cũng khiêm tốn về lượt xem, hiệu ứng truyền thông…

Cần một lý do (kết hợp với Quang Đông) đạt 14 triệu lượt xem là một trong những sản phẩm có thành tích khá nhất của K-ICM sau khi “chia tay” Jack.

Nhưng một câu hỏi được đặt ra, bao nhiêu lượt xem trong đó đến từ những khán giả thật sự yêu thích âm nhạc của K-ICM hay phần lớn xuất phát từ tâm lý tò mò của những người muốn biết nhà sản xuất làm được gì khi thiếu vắng Jack.

Và khi tâm lý tò mò dần qua đi, danh tiếng của K-ICM cũng giảm nhiệt theo thời gian. Chưa kể, K-ICM đổi nghệ danh thành KHÁNH nên sự nhạt nhòa càng khó tránh khỏi. Theo nguồn tin của Tiền Phong, K-ICM đã rời khỏi công ty cũ và đó có thể là lý do nhà sản xuất sinh năm 1999 đổi nghệ danh.

Thời gian gần đây, anh tập trung cho công việc DJ và có hợp tác với Đồng Lan trong MV Hỡi người nơi đâu. Sản phẩm đạt lượt xem khiêm tốn là hơn 115.000 sau khoảng 3 tháng phát hành. Nhìn con số này, biết bao người tiếc nuối cho K-ICM khi nhớ về thời anh cùng Jack làm nên Sóng gió đạt hàng trăm triệu lượt xem.

Về mặt đời tư, K-ICM có phần im ắng và yên bình hơn người bạn từng kề vai sát cánh năm nào. Anh từng tạm dừng hoạt động vì mắc bệnh vào tháng 6/2022 và hoạt động trở lại sau khoảng một tháng.