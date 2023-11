Bê bối tình ái của ca sĩ Jack trước tin hẹn hò Thúy Ngân

TPO - Người hâm mộ tiếp tục chỉ ra bằng chứng Thúy Ngân và Jack từng có mối quan hệ tình cảm. Nam ca sĩ gốc Bến Tre gắn liền với những lùm xùm, bê bối nhất là chuyện tình cảm với hot girl Thiên An, khiến anh phải tạm ngưng hoạt động showbiz gần một năm.

Nhiều bằng chứng Thúy Ngân và Jack hẹn hò được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thúy Ngân lên tiếng hiện tại cô độc thân và ngỡ ngàng khi dính tin đồn. Với Jack, nam ca sĩ giữ im lặng trước ồn ào.

Bằng chứng danh sách liên hệ của Thúy Ngân lưu người dùng có tên “Anh chồng yêu”, tài khoản này để hình đại diện là Jack khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn. Có thông tin cả hai từng có mối quan hệ yêu đương kéo dài hai năm, hiện đã chia tay.

Mới nhất, cư dân mạng tiếp tục tìm được bằng chứng Thúy Ngân và Jack có quan hệ thân thiết, từng đến thăm nhà Trường Giang vào tết năm 2022.

Những bức hình của Jack và Thúy Ngân đều đăng cùng thời điểm nhưng không ghi rõ địa điểm cụ thể. Tuy nhiên, đặt cạnh hình ảnh Trường Giang chia sẻ, người hâm mộ chắc nịch đó là biệt thự của vợ chồng Nhã Phương. Thời điểm này, Trường Giang đều có mối quan hệ tốt với cả Jack và Thúy Ngân.

Trước khi dính tin đồn tình cảm với Thúy Ngân, Jack từng khiến giới giải trí xôn xao vì chuyện tình cảm của mình. Bê bối tình ái từng khiến Jack ẩn thân gần một năm trời.

Sự việc xảy ra vào 8/2021, Jack bất ngờ bị tố có con với nữ diễn viên Thiên An và chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng nuôi con. Hot girl nói trong thời gian mang thai, cô không nhận được bất cứ sự chăm sóc nào từ Jack và phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Thiên Anh gặp gỡ Jack khi hợp tác trong MV Sóng gió. Cô cho biết Jack từng dẫn mình về nhà riêng nhưng phải “đi nhẹ nói khẽ” để tránh bị mẹ ruột phát hiện.

Câu chuyện càng thêm phần phức tạp khi giọng ca gốc Bến Tre bị vạch trần “bắt cá nhiều tay”. Cô gái tên T.V đăng tải trên trang cá nhân bóc phốt Jack lừa dối cô trong khi vẫn đang có quan hệ với Thiên An. Cô này khẳng định yêu Jack hơn một năm và được ca sĩ thề hẹn về tương lai, không làm tổn thương, lừa dối cô. Sau khi phát hiện bạn trai có con với Thiên An, T.V tâm sự cô đau đớn như muốn "chết đi" khi biết bản thân bị trêu đùa. Chính cô là người đã liên lạc với Thiên An để bóc mẽ Jack. T.V nói không muốn cô gái nào bị tổn thương thêm nữa.

Trở thành tâm điểm chỉ trích, Jack lên tiếng thừa nhận có con với Thiên An. Anh cho biết đã cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai và cô là người rõ nhất. Giọng ca Hồng nhan xin lỗi fan, công ty và đối tác vì chuyện đời tư ồn ào. Ngoài ra, anh phủ nhận chuyện có quan hệ ngoài luồng, mong khán giả loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan.

Sau lời xin lỗi, Jack “mất tích” khỏi mạng xã hội và hầu như không xuất hiện trước mắt công chúng gần một năm. Vụ bê bối khiến Jack nhận chỉ trích vì lối sống ảnh hưởng đến giới trẻ. Nhiều người kêu gọi tẩy chay ca sĩ sinh năm 1997 vì có hành vi, lối sống không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Trở lại đường đua âm nhạc, Jack không để lại dấu ấn đặc sắc mà tiếp tục chìm vào lùm xùm. Đơn cử MV Ngôi sao cô đơn bị chỉ trích đạo nhái, bạo lực. Sản phẩm âm nhạc gần đây của anh cũng vướng ồn ào khi sử dụng hình ảnh Messi.