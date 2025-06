PLASTECH VIETNAM 2025: Sân chơi quốc tế khẳng định năng lực của Vi Na Úc

Vi Na Úc năm đầu tiên góp mặt tại Triển lãm quốc tế PLASTECH VIETNAM 2025, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong hành trình hội nhập ngành nhựa.

Ngày 27/06/2025 chính thức bế mạc sự kiện Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Vật liệu ngành Nhựa - PLASTECH VIETNAM 2025 vừa diễn ra đầy náo nhiệt trong 3 ngày (25, 26, 27/06) tại Trung Tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. HCM. Sự kiện mở cửa từ 9:00 đến 17:00 hàng ngày, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp dẫn đầu các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và vật liệu ngành nhựa tại Việt Nam lẫn quốc tế, trong đó có sự góp mặt nổi bật của Công ty cổ phần Nhãn Bao bì Vi Na Úc (Vina Aus Labels).

Tham gia triển lãm PLASTECH VIETNAM 2025, gian hàng của Vi Na Úc đã tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, tạo ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và đối tác quốc tế bởi sự chuyên nghiệp, hiện đại, đầu tư gian hàng bắt mắt. Thể hiện mạnh mẽ định hướng doanh nghiệp về các giải pháp nhãn bao bì tiên tiến, sáng tạo cũng như đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp khắt khe trong thời đại chuyển đổi số và phát triển bền vững. Chỉ trong ngày đầu tiên, gian hàng Vi Na Úc đã đón tiếp hàng trăm lượt khách tham quan, gồm các doanh nghiệp lớn trong ngành, các nhà quản lý và cả các đối tác tiềm năng đang tìm kiếm giải pháp bao bì phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị cho sản phẩm của mình.

Sự hiện diện của Vi Na Úc tại PLASTECH VIETNAM 2025 không chỉ đánh dấu bước chuyển mình tích cực trong hành trình hội nhập ngành nhựa, mà còn mở ra những tín hiệu hợp tác đầy triển vọng. Sau ba ngày hoạt động sôi nổi, triển lãm khép lại với nhiều kết nối được thiết lập và Vi Na Úc – với tinh thần cầu thị cùng những chiến lược phát triển bền vững đã được đánh giá sẽ là một nhân tố đáng chú ý trong các bước chuyển mình của ngành nhựa Việt Nam vươn tầm quốc tế thời gian tới.

Tham gia triển lãm lần này, Vi Na Úc gửi gắm nhiều thông điệp quan trọng đến các đối tác, khách hàng khi bối cảnh ngành công nghiệp nhựa đang trong giai đoạn tái định hình theo hướng xanh - thông minh - bền vững. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Ông Lâm Phillip - Tổng giám đốc Vi Na Úc, cho biết: ‘Bao bì xanh - giá trị dài lâu’ chính là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến triển lãm lần này. Chúng tôi cũng muốn cho bạn bè quốc tế nhìn thấy một số chiến lược trọng điểm của Vi Na Úc như: sản phẩm tái chế được, sản xuất số hóa để giảm lãng phí và chuỗi cung ứng xanh nội địa,... Và chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ và con người để trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành bao bì xanh - thông minh - bền vững.

Trong suốt ba ngày triển lãm, các chuyên gia của Vi Na Úc đã trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, các công nghệ tiên tiến, đồng thời tư vấn nhiệt tình loạt giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Các mẫu sản phẩm trưng bày tại triển lãm gồm 4 nhóm chính: Nhãn Màng Đơn (Shrink Sleeve: PVC, PETG, CPET, HIT; Wrap-around: BOPP clear, MOPP, Paper); Màng co lốc (co thường và co 2 lớp); Bao bì phức hợp với cấu trúc đa lớp có hoặc không dùng dung môi (solvent/solvent-free) và Màng quấn Pallet (Pallet Stretch Film).

Qua đó thể hiện rõ thế mạnh của doanh nghiệp trong việc áp dụng dây chuyền máy móc hiện đại, toàn tự động như máy in ống đồng, máy thổi, máy quấn màng,... cung cấp giải pháp bao bì tiên tiến, nâng cao hiệu suất, giảm thiểu chi phí và thân thiện với môi trường, giúp thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều ông lớn đầu ngành. 20 năm kinh nghiệm với bề dày nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn và bao bì mềm cùng thế mạnh sở hữu 4 nhà máy quy mô lớn khắp cả nước đặt tại Hà Nội, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vi Na Úc đã và đang phục vụ phần lớn cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Thái Lan, Campuchia, Philippines,… khẳng định vị thế và năng lực trong ngành công nghiệp nhựa - nhãn và bao bì mềm tại Việt Nam và khu vực.

Khép lại chuỗi hoạt động tại PLASTECH VIETNAM 2025, ngoài việc trưng bày giới thiệu sản phẩm, Vi Na Úc còn góp mặt tại các buổi hội thảo quan trọng về chuyên đề xu hướng mới trong công nghệ in ấn, dán nhãn phù hợp với ngành nhựa, giúp đơn vị cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trở thành một phần trong triển lãm quy mô như PLASTECH VIETNAM 2025 cũng chính là nền tảng lý tưởng dành cho Vi Na Úc trong hành trình hội nhập, xây dựng hình ảnh thương hiệu, thiết lập quan hệ hợp tác mới và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng không chỉ tại Việt Nam mà còn khắp khu vực.

Theo dõi thông tin về Vina Aus Labels tại: https://vinaauslabels.vn