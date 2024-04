Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Tạ Anh Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh này.

Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, giao các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát báo cáo các dự án/gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.

Theo tài liệu của PV, năm 2019, Công ty CP Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 01EC khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp tại Phú Yên. Gói thầu này thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam TP Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh có giá trị hơn 496 tỷ đồng. Dự án này do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào tháng 6/2019 và hoàn thành vào tháng 4/2022.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Thuận An vào năm 2023. Người đại diện theo pháp luật của công ty này là ông Trần Anh Quang (SN 1985, Tổng giám đốc) và ông Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, Chủ tịch HĐQT).

Vào ngày 15/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Quang Anh và Nguyễn Duy Hưng cùng nhiều cán bộ tỉnh Bắc Giang có liên quan.