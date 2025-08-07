Phú Mỹ - “Pudong” mới của Việt Nam

Viễn cảnh về một siêu thành phố cảng đang dần thành hình khi TP.HCM chính thức sáp nhập chiến lược với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, tạo nên một trung tâm công nghiệp – logistics – thương mại quy mô hàng đầu Châu Á. Trong đó, Phú Mỹ – nay là một phường của TP.HCM mới, đang vươn lên như một cực tăng trưởng kinh tế then chốt, được ví như “Pudong mới” của Việt Nam.

Phú Mỹ: “Cửa ngõ giao thương xuyên Á” mới nổi

Tương tự như hành trình của vùng đất hoang sơ ven sông Hoàng Phố trở thành trung tâm tài chính – logistics toàn cầu của Pudong (Thượng Hải), Phường Phú Mỹ được quy hoạch là trung tâm đô thị cảng quốc tế, từng bước chuyển mình thành “Pudong của Việt Nam”, giữ vai trò “CBD mở rộng” trong chiến lược phát triển vùng TP.HCM 2030 – 2050.

Là điểm trung chuyển hàng hải chiến lược, “cửa ngõ biển” kết nối trực tiếp Mỹ, EU, Châu Âu, Đông Bắc Á, ASEAN, khi sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, top 7 cảng container hiệu quả nhất thế giới (theo CPPI 2023 của World Bank – S&P).

Vị trí này càng chiến lược hơn khi nằm liền kề hai đại dự án trọng điểm quốc gia: Khu thương mại tự do (FTZ) Long Thành quy mô 8.200 ha – nơi định hình trung tâm sản xuất, tài chính và logistics mới của cả nước, cùng khu FTZ Cái Mép Hạ 3.700 ha – trung tâm logistics cửa ngõ hàng hải quốc tế. Sự giao thoa giữa các cực tăng trưởng đưa Phú Mỹ thành mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời là điểm ưu tiên đầu tư hạ tầng, công nghiệp và công nghệ quản lý hiện đại.

Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ tọa lạc trên hành lang logistics kết nối trực tiếp cảng biển trung chuyển quốc tế Cái Mép – Thị Vải. Ảnh: Thạc Hiếu

Không chỉ có lợi thế cảng biển, Phú Mỹ còn nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị – công nghiệp – logistics tích hợp, với tầm nhìn trở thành “đô thị cảng thông minh” đầu tiên phía Nam. Hạ tầng đồng bộ, ưu đãi FDI và hệ sinh thái công nghiệp – thương mại – dịch vụ hiện đại đang biến nơi đây thành cực tăng trưởng mới, “thỏi nam châm” hút vốn, nhân lực và dự án cho vùng TP.HCM mở rộng.

Phú Mỹ – Tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy nhu cầu nhà ở chuyên gia

Song song với đó, từ sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, cùng khu vực du lịch Hồ Tràm đang tạo nên một “mạng lưới bầu trời” kết nối chặt chẽ Phường “Đô thị cảng” Phú Mỹ với thế giới. Không chỉ thuận tiện cho chuyên gia nước ngoài và doanh nhân toàn cầu đến làm việc, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và thương mại quốc tế.

Bản đồ kết nối giữa Phường Phú Mỹ và các khu vực lân cận

Lợi thế cảng biển nước sâu và hạ tầng đồng bộ đang hút mạnh dòng vốn FDI về Phú Mỹ, với sự góp mặt của các tập đoàn đa quốc gia như Maersk, Hyosung, SCG, Marubeni, BOE Vision. Sự hội tụ của các thương hiệu toàn cầu này định vị Phú Mỹ thành trung tâm công nghiệp – cảng mới, tạo nền tảng cho đô thị chuyên gia hiện đại và quốc tế hóa. Đây cũng là dư địa giàu tiềm năng cho các dự án bất động sản cao cấp, tích hợp tiện ích sống – làm việc đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cộng đồng chuyên gia tại “đô thị cảng” Phú Mỹ.

Hạ tầng đồng bộ, tiến độ thần tốc – Đòn bẩy nâng tầm đô thị Phú Mỹ

Trong giai đoạn 2024–2026, thị trường bất động sản Phú Mỹ đón làn sóng hạ tầng trọng điểm thi công thần tốc, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Tiêu biểu, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến thông xe vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ P. Sài Gòn đến P. Phú Mỹ chỉ còn khoảng 45 phút.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu tại P. Phú Mỹ nối đến nút giao với Quốc lộ 56 - Nguồn: Vietnamnet

Ngoài ra, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như cầu Phước An nối Cái Mép - Nhơn Trạch - Cát Lái, các tuyến đường vành đai, hệ thống cầu cảng, kho ngoại quan và khu thương mại – dịch vụ hiện đại cũng đang được đầu tư bài bản, tạo tiền đề cho một hệ sinh thái đô thị – công nghiệp – logistics phát triển đồng bộ.

Phú Mỹ – Thị trường bất động sản vào giai đoạn “bứt tốc” đón sóng đầu tư

Tác động từ hạ tầng đã nhanh chóng phản ánh lên thị trường, cùng với xu hướng phát triển đô thị bền vững, giới đầu tư đang chuyển dịch mạnh mẽ từ các sản phẩm đất nền nhỏ lẻ sang các dự án bất động sản cao cấp phù hợp với nhu cầu sống của giới chuyên gia, vừa có tiềm năng tăng giá vừa khai thác dòng tiền ổn định.

Điều này dẫn đến, sự xuất hiện của các dự án căn hộ cao tầng cao cấp đang mở ra kỷ nguyên phát triển mới của bất động sản đô thị cảng – tâm điểm kết nối cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp chiến lược.

Mục tiêu đến năm 2030, Phú Mỹ hội tụ các yếu tố cảng biển, sân bay, công nghiệp xanh và đô thị thông minh. Với kịch bản lạc quan, khi cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đạt công suất tối đa cùng sự đồng bộ về hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư, Phú Mỹ có thể trở thành nơi tập trung dòng vốn quốc tế, trí tuệ nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng ngang tầm khu vực.