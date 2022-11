Phụ huynh cầm dao ép hiệu trưởng quỳ: Lỗ hổng an ninh trường học rất lớn

TPO - Chuyên gia cho rằng, sự việc một phụ huynh Trường tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vác dao xông vào nhà trường bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, danh dự nhà giáo mà còn cho thấy có lỗ hổng rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Được biết, khoảng 13 giờ 45 phút chiều ngày 31/10, ông Võ Văn Điệp, trú tại thôn Lâm Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cầm dao vào trường đe doạ nhiều giáo viên và bắt hiệu trưởng phải quỳ gối xin lỗi do mâu thuẫn liên quan đến tiền bảo hiểm của con. Do quá hoảng sợ nên hiệu trưởng phải quỳ xuống.

Theo lời thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm thì phụ huynh này có con đang theo học tại trường. Trước đó, nhà trường thực hiện thu Bảo hiểm y tế, toàn trường chỉ có khoảng 14 học sinh chưa nộp, trong đó có học sinh là con của phụ huynh kể trên. Nhà trường đã gửi giấy mời phụ huynh lên để trao đổi, tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm cho học sinh nhưng ông Điệp không đến.

Đến sáng ngày 31/10/2022, nhà trường tổ chức chào cờ và cuối buổi có mời một số học sinh, trong đó có 2 con của ông Điệp đứng dậy để hỏi phụ huynh đã nhận được giấy mời chưa mà không thấy phản hồi lại. Chiều cùng ngày, phụ huynh này lại vác dao đến “nói chuyện” với thầy cô và hiệu trưởng nhà trường.

Liên quan đến sự việc, đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, qua báo cáo, đơn vị đã nắm bắt được thông tin. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã vào cuộc do đó, đơn vị sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Cần xử lý nghiêm người vi phạm

Bạo lực ở trường học vẫn thường xuyên xảy ra ở nhiều địa phương, trong đó liên tiếp là các vụ việc như: học sinh đánh nhau, học sinh bị đánh hội đồng, thầy đánh trò… Tuy nhiên, phụ huynh vác dao xông vào trường học đe doạ giáo viên, bắt hiệu trưởng phải quỳ xin lỗi là sự việc rúng động, có nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ, tính mạng của nhà giáo.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam nói rằng: "Sự việc đã xảy ra trong trường học rất đáng tiếc. Lâu nay, người thầy dạy dỗ học sinh không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả nhân cách, hình ảnh của chính mình.

"Khi ép một ông thầy, đặc biệt lại là hiệu trưởng quỳ xuống không chỉ hạ nhục, bôi nhọ họ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến vai trò giáo dục học sinh. Học sinh sẽ nghĩ gì khi chứng kiến hoặc được biết người thầy, đặc biệt là vị hiệu trưởng phải quỳ gối trước một phụ huynh bặm trợn, hung hăng cầm dao đến đe doạ?", TS Nguyễn Tùng Lâm.

Người cầm hung khí vào trường học đe doạ hiệu trưởng cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không thể xuê xoa bằng vài lời xin lỗi và cho qua để răn dạy những trường hợp khác rằng, trường học không phải là nơi có thể hành xử tuỳ tiện".

Qua sự việc này, TS Nguyễn Tùng Lâm chỉ ra 2 điều, trong đó có siết quy trình đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

“Mỗi trường học có hàng trăm, hàng nghìn học sinh cần phải đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, tính mạng hay các vấn đề như xâm hại tình dục, bắt nạt… tôi cho rằng các địa phương nên có lực lượng công an chịu trách nhiệm về an ninh. Bằng phương thức nào đó như: bảo vệ, giám sát, gắn chuông khẩn cấp để ấn nút ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp… Bộ GD&ĐT nên có kiến nghị với các địa phương đưa vấn đề này trở thành quy chế trường học và thực hiện ở tất cả các trường”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.

Mặt khác, nhà trường luôn phải có đội ngũ bảo vệ, được huấn luyện để đối phó với các tình huống có nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên. Ví dụ, trong trường hợp này, khi thấy một phụ huynh hung hăng vác dao qua cổng trường, lực lượng bảo vệ phải lập tức giữ lại, hô hoán trợ giúp không được để lọt vào bên trong.

Để không xảy ra các trường hợp đáng tiếc khác, TS Tùng Lâm cũng nói rằng, sau việc này, các nhà trường cũng cần rút kinh nghiệm trong việc ứng xử phù hợp với văn hoá, môi trường sư phạm. Không vì một sự việc nào đó, dù có bị áp lực về chỉ tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành cũng không nên bất chấp để có ứng xử chưa phù hợp với người xung quanh.

Trong sự việc này là học sinh chưa nộp tiền bảo hiểm, bị nhà trường phát loa gọi tên có thể làm tổn thương danh dự học sinh. Hiện nay, học sinh vi phạm một việc nào đó, nhà trường không được bêu tên, cảnh cáo học sinh trước trường, trước cờ mà chỉ nêu sự việc.

Trưởng phòng GD&ĐT một quận tại Hà Nội chia sẻ, để sự việc phụ huynh cầm hung khí xông vào trường học tìm giáo viên, hiệu trưởng để đe doạ, bắt quỳ xin lỗi xảy ra cho thấy nhà trường có lỗ hổng an ninh rất lớn. Địa phương, trường học cần lập tức có quy định chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà trường.

“Cụ thể, các nhà trường nên có quy định như: trong thời gian học sinh đang học, phải đảm bảo luôn đóng cổng trường để đề phòng nhiều tình huống kẻ gian đột nhập gây mất an toàn cho tất cả các em nhỏ và cán bộ, giáo viên. Trên thực tế, đã có những việc như: kẻ gian đột nhập xâm hại học sinh ở nhà vệ sinh; kẻ gian đến trường tự xưng là người nhà đòi đón học sinh... "Trước và sau giờ học, phụ huynh đưa đón con tại cổng trường. Những người đến liên hệ công tác phải có hẹn trước và xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Ngoài ra, lực lượng công an cũng được huy động để hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết các tình huống bất thường một cách kịp thời”, Trưởng phòng GD&ĐT tại Hà Nội nói.