Phối hợp chặt chẽ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, an ninh chính trị khu vực miền Trung

TPO - Sáng 13/1, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị khu vực miền Trung. Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chủ trì. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng.

Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, công an 7 tỉnh, thành phố miền Trung (từ Quảng Bình đến Bình Định), Hải đoàn Biên phòng 48; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân.

Sau một năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn được phân công. Các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin liên quan về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta; công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, tàu thuyền vi phạm IUU, phối hợp xác minh các vụ việc; hiệp đồng với với các đơn vị tập huấn, hướng dẫn cho lực lượng hải đội dân quân thường trực trên các mặt công tác…

Vùng 3 thường xuyên phối hợp với các đơn vị nắm thông tin tình hình ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển, kịp thời bảo vệ, giúp đỡ ngư dân khi bị sự cố trên biển và hỗ trợ nhân dân trên các địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2023, Vùng 3 Hải quân đã hỗ trợ, cứu kéo 2 lần/2 tàu cá ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố hỏng máy trên biển về bờ và phối hợp công tác tìm kiếm, tiếp nhận các ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị nạn trên biển bàn giao cho chính quyền địa phương; dập tắt 3 đám cháy rừng với diện tích 30.000m3 tại các tỉnh Hà Tĩnh và Thừa - Thiên Huế...

Công tác tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân luôn được đẩy mạnh; công tác hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách đạt được nhiều kết quả tích cực. Vùng 3 đã phối hợp xây dựng hai nhà đại đoàn kết, sáu nhà đồng đội trị giá 620 triệu đồng; tặng quà chính sách cho các đối tượng trong và ngoài quân đội trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, đến nay Vùng 3 đã nhận đỡ đầu 12 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 7 tỉnh miền Trung; huy động các nguồn lực xã hội hóa, chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên các đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn trị giá hơn 2,7 tỷ đồng,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập, đồng thời đề xuất những biện pháp, cách làm hiệu quả để nâng cao hiệu quả trong công tác trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp giữa các đơn vị thời gian qua và bày tỏ sự tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; mong muốn thời gian tới vùng tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực, địa bàn đóng quân, tình hình trên biển đảo; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các kết quả hoạt động phối hợp công tác; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, đảm bảo chất lượng.