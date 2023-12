Ngư dân kể giây phút kinh hoàng khi tàu cá bị sóng lớn đánh trôi dạt trong đêm

TPO - Khu vực tàu cá QNg 94373-TS gặp nạn sóng to, gió mạnh có lúc tưởng chừng tàu sẽ bị sóng đánh lật. Rất may tàu cá và tàu của Vùng 3 Hải quân đã kịp thời ứng cứu, đưa 5 ngư dân về bờ an toàn.

Sáng ngày 21/12, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân gặp nạn trên biển đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu hộ, lai dắt đưa về bờ an toàn và bàn giao lại cho chính quyền địa phương.

Trước đó, vào sáng 20/12, tàu QNg 94373-TS do anh Đinh Minh Quốc (28 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên biển cách Lý Sơn khoảng 80 hải lý thì gặp sự cố, khiến tàu chết máy. Tàu cá này sau đó được tàu cá QNg 94752-TS đánh bắt gần đó lai kéo. Tuy nhiên, do biển động sóng to gió lớn, tàu cá không đủ nhiên liệu nên các ngư dân phải gọi về bờ xin ứng cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu 375 đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực tàu cá bị nạn nhanh chóng cơ động đến ứng cứu.

Ông Võ Xuân Quang (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) là một trong số 5 ngư dân bị nạn được đưa về bờ an toàn vẫn chưa hết bàng hoàng sau chuyến biển đầy sóng gió.

Ông Quang kể: Tàu cá chết máy, anh em thay nhau sửa nhưng không được. Mưa to, gió lớn, tàu thả trôi vô định trong đêm tối, ai cũng lo lắng. Rất may tàu cá QNg 94752-TS đánh bắt gần đó tiến đến lai dắt nhưng sóng to nên di chuyển không được nhiều. Trong đêm tối, tàu Vùng 3 Hải quân có mặt, ứng cứu anh em mới thở phào nhẹ nhõm vì sẽ được an toàn để về đất liền với gia đình, vợ con.

“Khu vực tàu gặp nạn sóng to, gió mạnh nên rất nguy hiểm, có lúc tưởng chừng tàu sẽ bị sóng đánh lật, chìm. Anh em chỉ biết chắp tay khấn cầu. Rất may tàu đã được cứu kịp thời. Lên tàu của Hải quân, anh em ai cũng mệt lả nhưng được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, động viên nên mọi người đã dần ổn định”, ông Quang kể.

Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết: Vào sáng 20/12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận lệnh từ Quân chủng Hải quân về việc hỗ trợ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển. Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã ngay lập tức điều tàu 375 ứng cứu bà con ngư dân. Sau nhiều giờ vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn, thời tiết phức tạp, lúc 12h ngày 20/12, tàu 375 đã tiếp cận tàu cá bị nạn, thực hiện các biện pháp cứu hộ và tổ chức lai dắt vào bờ an toàn.

"Trong điều kiện sóng to, gió lớn việc cứu hộ rất khó khăn, nhưng bằng quyết tâm và trách nhiệm với người dân, các cán bộ, chiến sĩ tàu 375 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất may bà con ngư dân đã được ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người", Đại tá Anh cho biết

Về đến đất liền, được cán bộ chiến sĩ chăm sóc và động viên nên sức khỏe và tinh thần 5 ngư dân tàu cá đều đã ổn định. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thực hiện các thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng, bố trí đưa các ngư dân về địa phương an toàn.