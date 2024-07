Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: 'Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng'

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chủ động giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở và không để bị động, bất ngờ.

Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Khánh Hòa có gần 4.500 thành viên, trên cơ sở kiện toàn 3 lực lượng có sẵn gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Khánh Hòa sẽ là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, qua đó kịp thời tham mưu, giải quyết, đấu tranh, xử lý mọi tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu về công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách và huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhằm chủ động giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung làm tốt công tác hỗ trợ nắm tình hình liên quan đến ANTT tại cơ sở, kịp thời báo cáo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu, hướng dẫn của công an cấp xã. Đồng thời, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng trong hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được quy định trong luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sớm ổn định tổ chức, phối hợp với lực lượng công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, hơn 800 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của TP Nha Trang đã tiến hành diễu hành, biểu dương lực lượng; thực binh 3 tình huống phức tạp về ANTT tại cơ sở.