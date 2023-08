Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng nghệ sĩ Hải Phòng diễn 'Mưa đỏ' ở Nhà hát Lớn

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Tạ Quang Đông tham dự buổi công diễn vở chèo "Mưa đỏ" tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 31/7. Vở chèo do NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - dàn dựng cho Đoàn Chèo Hải Phòng.

Kịch bản chèo Mưa đỏ được tác giả Đức Minh chuyển thể từ kịch bản văn học cùng tên của nhà văn Chu Lai. Vở diễn do NSND Trịnh Thúy Mùi đạo diễn, với phần âm nhạc do NSƯT Đào Tuấn Hải đảm nhiệm, phần thiết kế sân khấu do NSƯT Đạt Tăng thực hiện.

Vở chèo Mưa đỏ được công diễn đêm đầu tiên 22/7 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.Tối 31/7, Đoàn Chèo Hải Phòng mang vở Mưa đỏ đến Nhà hát Lớn Hà Nội. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự, chúc mừng ê-kíp nghệ sĩ.

Mưa đỏ lấy bối cảnh cuộc chiến tranh bảo vệ thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972, khắc họa các tuyến nhân vật ở hai bên chiến tuyến. Cường là chiến sĩ giải phóng, là sinh viên sân khấu điện ảnh gác ước mơ vào chiến trường tiếp bước người cha anh dũng đánh giặc. Phe bên kia là Quang - tay trung úy đội hắc báo - nhưng còn chút trắc ẩn khi hai lần tha chết cho o Hồng chèo đò vì mến sự hiên ngang, kiên cường của cô gái.

Từ tiểu thuyết đồ sộ lên sân khấu với gần hai giờ đồng hồ, phiên bản chèo Mưa đỏ không chỉ làm nổi bật cuộc chiến cam go mà còn đi sâu vào tâm lý con người, những số phận trong thời chiến. Không chỉ có sự khốc liệt của chiến tranh, đạo diễn giữ được tinh thần nhân văn trong tác phẩm được nhà văn Chu Lai nhấn mạnh nhiều lần. Điều này được thể hiện qua hình tượng hai bà mẹ ở hai phe chiến tuyến, cùng mất con ở thành cổ Quảng Trị tình cờ gặp lại nhau sau khi hòa bình lập lại.

NSND Trịnh Thúy Mùi thừa nhận đề tài chiến tranh cách mạng không phải lợi thế của chèo - vốn chuộng đề tài lịch sử, trữ tình. Thế nhưng ê-kíp thực hiện biến thách thức thành lợi thế.

“Chúng tôi biến những thách thức khó khăn trở thành lợi thế. Sự lãng mạn trong chiến tranh không hề làm người ta mềm yếu đi, ngược lại tiếp thêm động lực tạo ra sức mạnh để chiến thắng”, NSND Trịnh Thúy Mùi nói. Đạo diễn xử lý chắc tay cho những làn điệu chèo, ca Huế ngọt ngào đan xen giữa những màn giao tranh, súng đạn đì đùng. Nhờ đó, sự lắng đọng cần thiết chạm tới cảm xúc người xem.

Sự thành công của vở diễn không chỉ đến từ sự chắc tay trong dàn dựng của đạo diễn mà còn đến từ tài năng, sự vào vai mượt mà của dàn diễn viên, nghệ sĩ thực lực và tâm huyết. Vở diễn huy động khoảng hơn 60 diễn viên của Đoàn Chèo Hải Phòng và các đoàn cải lương, múa rối, kịch nói Hải Phòng cùng tham gia.

Tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn năm 2016. Kịch bản chuyển thể cùng tên của ông đã đoạt giải A Giải thưởng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021.