Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra thực tế sau bão tại Huế

TPO - Tại địa bàn phường Thuận An, TP Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân tránh, trú bão tại trường THCS Thuận An. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho người dân; khẩn trương rà soát, hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống khi bão đi qua.

Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra tình hình thực tế sau bão số 4 tại địa phương ven biển của TP Huế và huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế. Tại địa bàn phường Thuận An, TP Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã thăm hỏi, động viên người dân tránh, trú bão tại trường THCS Thuận An. Đây là địa phương chuẩn bị tốt công tác ứng phó bão số 4. Trước khi bão đổ bộ, công tác kêu gọi, neo đậu tàu thuyền xa bờ vào đất liền được tổ chức tốt. Địa phương đã sơ tán 59 hộ dân, với 180 nhân khẩu vùng nguy hiểm đến nơi an toàn là trường THCS Thuận An. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đi kiểm tra thực tế tuyến đê chắn sóng ven biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang; nghe đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế và chính quyền địa phương báo cáo tình hình. Trước bão số 4, huyện Phú Vang và các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác ứng phó, sơ tán dân. Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng Biên phòng cần tiếp tục bám sát địa bàn phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho người dân; khẩn trương rà soát, hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống khi bão đi qua. Vẫn cấm người dân ra đường Sáng 28/9, tỉnh TT-Huế tiếp tục phát thông báo cấm người dân ra đường cho đến khi có thông báo mới, sau khi bão số 4 đổ bộ đất liền. Do hoàn lưu bão số 4, tại TT-Huế vẫn có gió cấp 7, cấp 8 kèm mưa to. Ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, lý do tỉnh tiếp tục phát thông báo cấm người dân trên địa bàn ra khỏi nhà là nhằm đảm bảo an toàn khi thời tiết vẫn còn diễn biến xấu, gió to, mưa lớn tiếp diễn. Ngọc Văn