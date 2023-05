Phim Việt sau 5 ngày lễ: 'Lật mặt 6' của Lý Hải thu 157 tỷ đồng, 'Con Nhót' 53 tỷ đồng

TPO - "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" của Lý Hải thắng lớn trên đường đua phim Việt mùa lễ. "Con Nhót mót chồng" do Thu Trang - Thái Hòa đóng chính cần thu thêm hơn 40 tỷ đồng để gia nhập câu lạc bộ phim có doanh thu trăm tỷ đồng năm 2023.

Phim Việt lấn át

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài đến 5 ngày. Đây là dịp thuận lợi để phim chiếu rạp có cơ hội kiếm tiền tốt ở phòng vé. Trong đợt nghỉ lễ, chỉ có hai bộ phim Việt được công chiếu là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Con Nhót mót chồng. Hai bộ phim với cách khai thác khác nhau có số phận khác biệt.

Tính đến sáng 4/5, Lật mặt 6 thu 157,6 tỷ đồng. Chỉ tính doanh thu trong ngày, phim bán được 47.008 vé với tổng cộng 3.090 suất chiếu, theo Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập, số liệu có thể chênh lệch khoảng 15%). So với những ngày đầu ra rạp, doanh thu của Tấm vé định mệnh có phần hơi chững lại sau một tuần khởi chiếu.

Chỉ sau bốn ngày công chiếu (kèm các suất chiếu sớm sau 19h ở các ngày trước), phim của Lý Hải đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Tấm vé định mệnh trở thành phim Việt thứ tư gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ trong năm nay, sau Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Trong khi đó, Con Nhót mót chồng có doanh thu kém ấn tượng hơn. Phim hiện thu về 54,3 tỷ đồng (tính đến sáng 4/5). Đây là bộ phim thứ hai của Vũ Ngọc Đãng ra rạp trong năm. Nếu như mùa Tết, Chị chị em em 2 dễ dàng đạt 100 tỷ đồng. Tác phẩm do Thu Trang - Thái Hòa đóng chính lại khá chật vật để có thể gia nhập đường đua trăm tỷ.

Trước đó, Con Nhót mót chồng có những suất chiếu đặc biệt từ 21-23/4 và thu về 20 tỷ đồng. Phim tiếp tục ra rạp nhưng lại "đụng" bộ phim được quan tâm là Lật mặt 6.

Giống với dịp Tết, phim Việt hoàn toàn áp đảo khi ra rạp cùng 10 bộ phim ngoại khác. Các phim phát hành dịp lễ như Trạm tàu ma (4,4 tỷ đồng), Ma lai rút ruột (2,3 tỷ đồng)... có doanh thu không mấy khả quan. Vệ binh dải ngân hà 3 ra rạp ngày 3/5 hiện thu gần 8 tỷ đồng.

Trong loạt phim phát hành trước dịp lễ vài ngày, Anh em Super Mario có doanh thu khá ấn tượng là 31,2 tỷ đồng, Khắc tinh của quỷ đạt 20,4 tỷ đồng. Loạt tác phẩm còn lại có doanh thu "nhỏ giọt", điển hình là Ngục tối và rồng: Danh dự của kẻ trộm (11,1 tỷ đồng), Đầu gấu đụng đầu đất (8,1 tỷ đồng), Slam Dunk (6,89 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, nếu so với dịp Tết Nguyên đán và dịp Lễ 30/4-1/5 so với trước đại dịch, tình hình phim Việt chiếu lễ năm nay không ấn tượng bằng.

Phim mùa lễ không khả quan bằng dịp Tết

Trao đổi với Tiền Phong, ông Thái Dương - Trưởng Phòng Kinh Doanh và Marketing của Lotte Cinema - cho biết dịp lễ 30/4 năm nay, khán giả được nghỉ 5 ngày, cộng với việc có hai bộ phim Việt cùng ra rạp tạo được hiệu ứng tích cực, nhận nhiều sự quan tâm của khán giả. Vì vậy, lượng khách năm 2023 tăng trưởng rõ rệt so với mùa lễ 30/4 năm 2022.

"Dịp 30/4-1/5 của năm 2022 chỉ có Nghề siêu dễ với Thu Trang, Kiều Minh Tuấn thì năm nay ngoài phim của Thu Trang, khán giả có thêm lựa chọn phim của Lý Hải với Lật mặt 6. Về con số, doanh thu mùa lễ năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó các rạp phía Nam, nơi khán giả có xu hướng xem phim Việt nhiều có sự thắng thế về doanh thu hơn so với thị trường phía Bắc. Tuy nhiên so với năm 2019, khi Avengers: Endgame được công chiếu đúng dịp lễ 30/4 thì doanh số chỉ bằng khoảng 75%", ông Thái Dương cho biết.

Theo ghi nhận của nhà rạp, hai bộ phim Việt có ưu thế hơn khi ra rạp. Lật mặt 6 và Con Nhót mót chồng có diễn viên nổi tiếng, nhà sản xuất uy tín và truyền thông tốt nên được đón nhận từ những ngày công chiếu sớm.

"Con Nhót mót chồng có chiến lược thông minh khi chiếu sớm một tuần, giúp phim chiếm trọn spotlight tuần trước lễ, đồng thời có thêm thời gian viral nội dung để khán giả biết đến nhiều hơn. Trong khi đó Lật mặt 6 là loạt phim thương hiệu quen thuộc của Lý Hải, có kinh nghiệm 'chinh chiến' dịp lễ 30/4 nhiều năm liên tục, nên được nhiều khán giả biết tới từ đầu và ưu tiên lựa chọn xem phim", ông Thái Dương nói thêm.

Đại diện nhà rạp cho biết phim Việt nhìn chung dễ thắng lớn dịp lễ, hầu hết suất chiếu, doanh số ấn tượng này là dấu hiệu tốt cho ngành điện ảnh. Khán giả vẫn thích xem phim Việt nếu tác phẩm có sự đầu tư phù hợp thị hiếu người xem.

Nhưng so với mùa Tết, doanh số dịp lễ 30/4-1/5 không bằng, do thời gian nghỉ chỉ khoảng 5 ngày, ít hơn một nửa so với Tết Nguyên đán. Mặt khác, lượng khách đến rạp mỗi ngày chỉ khoảng 70% so với dịp Tết.

"Điểm chung của hai dịp lễ vừa qua là phim Việt đều chiếm ưu thế tuyệt đối và nhận được sự quan tâm của khán giả. Các phim Việt đang có kế hoạch ra mắt trong năm nay hoàn toàn có thể tự tin ra rạp khi thị trường vẫn đang đón nhận phim nước nhà sản xuất", ông Thái Dương chia sẻ.