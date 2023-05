Điều chưa biết về Vua Charles

TPO - Charles trải qua những năm tháng thăng trầm, từ chàng trai trẻ luôn chứng minh mình xứng đáng với vị trí người kế thừa vương vị, người đàn ông mang tiếng đối xử không tốt với vợ, hiện tại bước lên ngôi vương và xác lập kỷ lục là quân chủ lớn tuổi nhất nước Anh trải qua nghi lễ đăng cơ.

Ngày 6/5, Charles III chính thức trở thành tân vương nước Anh sau lễ đăng cơ "có một không hai" được cả thế giới chú ý.

Lên ngôi ở tuổi 74, đây là độ tuổi lớn nhất của tân vương Anh suốt 1.000 năm.

Là người thừa kế thứ nhất của Vương quốc Anh, mỗi bước đi, nhất cử nhất động của Charles đều là tâm điểm của sự chú ý.

Hơn bảy thập kỷ, cái nhìn của công chúng về Charles không chỉ là vị vua quyền lực kế thừa vương vị từ Nữ hoàng Anh. Cuộc đời Charles gắn liền với những biến động của xã hội Anh, câu chuyện xoay quanh cuộc đời ông cũng như "quyển tiểu thuyết", đủ mọi cung bậc hỉ, nộ, ái, ố.

Nửa đời chứng minh thực lực

Từ khi ra đời, Charles nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cung điện Buckingham, công chúng nước Anh. Ông là con đầu lòng của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị và Vương tế Philip. Đồng nghĩa với việc Charles là người thừa kế vương vị thứ nhất của dòng tộc.

Năm lên ba, sau khi ông ngoại là Vua George VI qua đời, Charles chính thức trở thành thái tử. Mẹ ông đường đường bước lên ngôi vị người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh.

Trong cuốn Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, tác giả Sally Bedell Smith khắc họa những khía cạnh ít biết về cuộc đời vị vương tử nước Anh.

Năm 13 tuổi, tại trường Gordonstoun, Charles được giao đóng kịch Macbeth của William Shakespeare. Chuyện Hoàng tử Anh đi diễn kịch tất nhiên thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Tuy áp lực, Charles cố gắng thể hiện tròn trịa. Bởi dưới khán đài có cả Nữ hoàng và Vương tế xem diễn. Khác với kỳ vọng của Charles, Vương tế không hài lòng chuyện Hoàng tử nước Anh lại đi diễn kịch.

Nào ngờ đó là bóng ma tâm lý theo Charles đến nhiều năm về sau.

Trong quyển sách được truyền thông Anh gọi là "tiểu sử quan trọng về cuộc đời Charles", tác giả khắc họa hình ảnh Charles là người cô đơn, dễ tổn thương trong khi khao khát tình yêu từ cha mẹ.

Suốt thời thơ ấu, Charles không hoàn toàn nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Nữ hoàng Elizabeth và Vương tế Philip "chìm" vào những buổi họp hành, gặp gỡ quan chức cấp cao giữa thời kỳ xã hội đầy biến động.

"Charles chỉ cảm nhận được tình yêu thương của bà ngoại và Bá tước Mountbatten. Sự ghẻ lạnh của Vương tế Philip tác động rất lớn đến tính cách sau này của ông", Smith viết trong sách.

Tác giả cho rằng Charles không hề có tính cách giống mẹ và cha. Ông dị biệt so với các người con khác, và đó là lý do Vương tế Philip không mấy hòa hợp với con trai.

Làm thái tử từ năm ba tuổi, đến năm 21 tuổi được phong thành Thân vương xứ Wales, cuộc đời của Charles gắn liền với trách nhiệm và trọng trách.

Những năm 1970, Charles gia nhập lực lượng vũ trang của Anh quốc để được Hoàng gia công nhận. Từ thủy thủ, phi công, lính nhảy dù, lính thủy đánh bộ... vị trí nào ông cũng thử nghiệm qua để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Charles luôn học hỏi cha mẹ - những người vốn có nhiều kỹ năng đặc biệt - sau khi trải qua Thế chiến II.

Theo tác giả Sally Bedell Smith, trước khi trở thành đàn ông có vợ, Charles luôn là chàng trai kiểu mẫu: không rượu bia, thuốc lá hay dính đến ma túy. Ông thể hiện những điều đặc biệt nhất để xứng với danh xưng Thân vương xứ Wales, người kế thừa vương vị.

Nửa đời còn lại

Năm 1981, Thái tử Charles kết hôn với Công nương Diana tại Nhà thờ St. Paul tại London, Anh. Theo Reuters, cuộc hôn nhân có hơn 750 triệu công chúng quan tâm, theo dõi.

Nhưng không ai ngờ, chính cuộc hôn nhân với Diana lại khiến Charles vướng vào nhiều câu chuyện kịch tính không hồi kết, nhất là "tình tay ba" Charles - Diana và Camilla.

Trước khi cưới Diana, Charles và Camilla từng có thời gian ngắn hẹn hò. Biến cố xảy ra khiến họ chia tay và xây dựng gia đình riêng. Nhưng điều khiến công chúng tò mò nhất là mối quan hệ bí mật của vị Thân vương xứ Wales.

Trong bộ phim tài liệu My King Charles sắp phát hành, Graham Laurie - cựu phi công riêng của Charles - tiết lộ tân vương và vương hậu nước Anh từng có những cuộc gặp bí mật ở nước ngoài.

Lúc đó, Charles và Diana chưa ly hôn.

"Báo chí không đưa tin về những cuộc gặp. Tôi chưa bao giờ đi cùng máy bay với Camilla. Nhưng mỗi khi Charles ra nước ngoài, bà ấy đi theo bằng máy bay dân sự khác. Tôi nhiều lần chú ý và phát hiện điều đó", Graham Laurie nói trong phim tài liệu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là cựu vệ sĩ riêng của Diana tiết lộ cố công nương là người ngoại tình trước vì không chịu được sự lạnh nhạt của chồng.

"Tôi từng khiến cố công nương nổi giận khi can thiệp, cố gắng ngăn chặn việc bà nảy sinh tình cảm với vệ sĩ Barry Mannakee. Lúc đó Mannakee được giao nhiệm vụ bảo về William và Harry. Lúc đó Harry mới một tuổi. Tôi thấy hành vi của bà kỳ lạ khi có mặt Mannakee. Tôi chắc chắn họ ngoại tình", Allan Peters nói.

Dù có hai con trai, Charles và Diana không cứu vãn được cuộc hôn nhân.

Năm 1997, Diana qua đời.

Sự kiện chấn động truyền thông quốc tế lúc bấy giờ khiến Charles trở thành "tâm điểm" hứng chịu mọi chỉ trích của dư luận. Bà Camilla thậm chí bị gọi là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Charles - Diana.

Tuy nhiên, mãi đến 10 năm sau Diana qua đời, Charles mới kết hôn với Camilla.

Theo các nhà viết sử hoàng gia Anh, tuy nhiều người ác cảm với bà Camilla, nhưng chính vương hậu là người giúp Charles trở lại "đúng hướng" sau cuộc hôn nhân với Diana. Ông dần cởi mở hơn và khiến mọi người đỡ "ác cảm" hơn về con trai lớn của Nữ hoàng Elzabeth Đệ nhị.

"Camilla ảnh hưởng rất lớn đến Charles. Ông có những khía cạnh khiến người ta cảm thông: một vương tử luôn cật lực làm việc cả đời để được công nhận", quyển sách viết.

Những năm cuối đời, Nữ hoàng luôn cho phép Charles xuất hiện cạnh bên, đôi lúc Charles một mình thay mặt nữ hoàng giải quyết chính sự. Nhưng trên danh nghĩa, ông phải chờ đợi vì Nữ hoàng không có ý nghĩ thoái vị nhường ngôi.

Tháng 9/2022, Elizabeth II qua đời sau 70 năm trị vì. Nghi thức tấn phong diễn ra vài ngày sau tang lễ nữ hoàng để ông đảm đương trách nhiệm tân vương.

Ngày 12/9/2022, Charles lần đầu phát biểu trước quốc hội Anh trong vai trò người trị vị nước Anh, cam kết noi gương Nữ hoàng Elizabeth II suốt 70 năm qua.

Sau 6 tháng, Charles chính thức trở thành tân vương Anh sau nghi lễ truyền thống ngày 6/5. Từ một chàng trai trẻ làm mọi cách được công nhận, người đàn ông mang tiếng "ngoại tình", sau mọi nỗ lực, thăng trầm trong cuộc sống, Charles III chính thức trở thành quân chủ lớn tuổi nhất lịch sử nước Anh khi lên ngôi vương ở tuổi 74.