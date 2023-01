Phim về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe ẵm 8 đề cử Mâm xôi Vàng

TPO - "Blonde" ẵm 8 đề cử Mâm xôi Vàng, phần lớn là hạng mục lớn liên quan đến kịch bản, đạo diễn. Trước đó, tác phẩm hư cấu về biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe bị chỉ trích thậm tệ vì có nhiều cảnh táo bạo, tình tiết chưa được kiểm chứng.

Theo Variety, tác phẩm hư cấu về cuộc đời biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe nhận nhiều chê bai từ giới phê bình. Bộ phim mang tên Blonde dẫn đầu đề cử Mâm xôi Vàng 2023 với 8 hạng mục, bao gồm Phim tệ nhất.

Bộ phim của đạo diễn Andrew Dominik nhận các đề cử "không mong muốn" khác là Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất, Phim remake tệ nhất, Nam diễn viên phụ tệ nhất, Cặp diễn viên tệ nhất trên phim.

Nữ chính Ana de Armas "may mắn" thoát đề cử Nữ diễn viên tệ nhất. Những diễn viên bị hội đồng nghệ thuật của Mâm xôi Vàng chê gồm Ryan Kiera Armstrong (Firestarter), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King's Daughter), Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominion), Alicia Silverstone (The Requin).

Trước khi phát hành trực tuyến, Blonde được kỳ vọng là bản làm lại ấn tượng do đội ngũ PR liên tục tung những thông tin như diễn viên chính học từng cử chỉ, cách phát âm của Marilyn Monroe, bộ phim là tác phẩm sát với hình tượng gốc...

Phim gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng thông tin trên phim phần lớn chưa được kiểm chứng. Blonde thậm chí bị đánh giá bôi nhọ bom sex nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Blonde dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Joyce Carol Oates và thuộc thể loại giả tưởng. Giống với nội dung tiểu thuyết, kịch bản phim lấy cảm hứng từ tin đồn xoay quanh cuộc đời Marilyn Monroe.

Mâm xôi Vàng năm nay gây chú ý khi hàng loạt sao nam hạng A vào hạng mục Nam chính tệ nhất, bao gồm Tom Hanks (Pinocchio), Machine Gun Kelly (phim Good Mourning), Sylvester Stallone (Samaritan), Jared Leto (Morbius), Pete Davidson (Marmaduke).

Tom Hanks còn có mặt trong danh sách Nam phụ tệ nhất với vai diễn trong Elvis. Ban tổ chức thậm chí gọi vai diễn của Tom Hanks là vai diễn đáng bị chế giễu nhất năm 2022.

Mâm xôi Vàng ra đời năm 1981 nhằm chê bai tác phẩm, diễn viên tệ trong năm. Thành viên trong ban tổ chức phải trả phí để bình chọn phim. Giải thưởng được xem là "đối trọng" với Oscar - lễ trao giải uy tín vinh danh những tác phẩm, tác giả và diễn viên ấn tượng nhất trong năm. Mâm xôi Vàng năm nay diễn ra ngày 12/3, trước lễ trao giải của Viện Hàn lâm một ngày.